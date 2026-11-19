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Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению

Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению - 19.11.2026, ПРАЙМ

Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению

Депутатам совместно с правительством РФ удалось поправками ко второму чтению улучшить бюджетный пакет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:30+0300

2026-11-19T13:30+0300

2026-11-19T13:30+0300

россия

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутатам совместно с правительством РФ удалось поправками ко второму чтению улучшить бюджетный пакет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. "Через поправки удалось улучшить бюджет и решить все проблемы, которые мы обозначали в своем постановлении. Потому что постановление при принятии в первом чтении в себя вобрало предложения депутатов, представляющих разные фракции. И вместе с правительством нам удалось практически выйти на стопроцентный консенсус", - сказал Володин журналистам. Госдума 29 октября приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении, дав ряд рекомендаций думскому комитету по бюджету и правительству РФ по его последующей доработке. В пакет, помимо проектов федерального бюджета и бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда России на 2027-2029 годы, входят также законопроекты с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы, об особенностях исполнения бюджета в 2027 году и о налоге на сверхдоходы горнометаллургических компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , вячеслав володин, госдума