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Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению
Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению - 19.11.2026, ПРАЙМ
Володин рассказал об улучшении бюджетного пакета ко второму чтению
Депутатам совместно с правительством РФ удалось поправками ко второму чтению улучшить бюджетный пакет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:30+0300
2026-11-19T13:30+0300
2026-11-19T13:30+0300
россия
общество
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутатам совместно с правительством РФ удалось поправками ко второму чтению улучшить бюджетный пакет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
"Через поправки удалось улучшить бюджет и решить все проблемы, которые мы обозначали в своем постановлении. Потому что постановление при принятии в первом чтении в себя вобрало предложения депутатов, представляющих разные фракции. И вместе с правительством нам удалось практически выйти на стопроцентный консенсус", - сказал Володин журналистам.
Госдума 29 октября приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении, дав ряд рекомендаций думскому комитету по бюджету и правительству РФ по его последующей доработке.
В пакет, помимо проектов федерального бюджета и бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда России на 2027-2029 годы, входят также законопроекты с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы, об особенностях исполнения бюджета в 2027 году и о налоге на сверхдоходы горнометаллургических компаний.
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россия, общество , вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутатам совместно с правительством РФ удалось поправками ко второму чтению улучшить бюджетный пакет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
"Через поправки удалось улучшить бюджет и решить все проблемы, которые мы обозначали в своем постановлении. Потому что постановление при принятии в первом чтении в себя вобрало предложения депутатов, представляющих разные фракции. И вместе с правительством нам удалось практически выйти на стопроцентный консенсус", - сказал Володин журналистам.
Госдума 29 октября приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении, дав ряд рекомендаций думскому комитету по бюджету и правительству РФ по его последующей доработке.
В пакет, помимо проектов федерального бюджета и бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда России на 2027-2029 годы, входят также законопроекты с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы, об особенностях исполнения бюджета в 2027 году и о налоге на сверхдоходы горнометаллургических компаний.