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Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России
Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России
Сельское хозяйство является преимуществом России, оно работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:24+0300
2026-11-19T14:24+0300
2026-11-19T14:24+0300
сельское хозяйство
россия
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство является преимуществом России, оно работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Говоря о сельском хозяйстве, это наше преимущество. Сегодня сельское хозяйство работает эффективно, экспорт продукции по вырученным средствам больше, чем мы выручаем от продажи вооружения", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Россия входит в число стран-лидеров по продажам зерна и масличных культур.
"И поэтому, конечно, это наше преимущество, мы его должны закреплять, всемерно поддерживать", - добавил председатель Госдумы.
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сельское хозяйство, россия, вячеслав володин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство является преимуществом России, оно работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Говоря о сельском хозяйстве, это наше преимущество. Сегодня сельское хозяйство работает эффективно, экспорт продукции по вырученным средствам больше, чем мы выручаем от продажи вооружения", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Россия входит в число стран-лидеров по продажам зерна и масличных культур.
"И поэтому, конечно, это наше преимущество, мы его должны закреплять, всемерно поддерживать", - добавил председатель Госдумы.