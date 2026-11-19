https://1prime.ru/20261119/volodin-875375246.html

Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России

Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Володин назвал сельское хозяйство преимуществом России

Сельское хозяйство является преимуществом России, оно работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:24+0300

2026-11-19T14:24+0300

2026-11-19T14:24+0300

сельское хозяйство

россия

вячеслав володин

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875375246.jpg?1795087477

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сельское хозяйство является преимуществом России, оно работает эффективно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Говоря о сельском хозяйстве, это наше преимущество. Сегодня сельское хозяйство работает эффективно, экспорт продукции по вырученным средствам больше, чем мы выручаем от продажи вооружения", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что Россия входит в число стран-лидеров по продажам зерна и масличных культур. "И поэтому, конечно, это наше преимущество, мы его должны закреплять, всемерно поддерживать", - добавил председатель Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, вячеслав володин, госдума