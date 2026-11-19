https://1prime.ru/20261119/volodin-875377514.html

Володин призвал способствовать развитию российской сельхозтехники

Володин призвал способствовать развитию российской сельхозтехники - 19.11.2026, ПРАЙМ

Володин призвал способствовать развитию российской сельхозтехники

Сельскохозяйственная техника РФ конкурирует с мировыми аналогами, ее развитию нужно способствовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:52+0300

2026-11-19T14:52+0300

2026-11-19T14:52+0300

россия

бизнес

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сельскохозяйственная техника РФ конкурирует с мировыми аналогами, ее развитию нужно способствовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Хорошо то, что мы здесь достигли хороших результатов с точки зрения конкурентоспособности, потому что наша сельскохозяйственная техника конкурирует с мировыми аналогами. И, конечно, мы об этом должны помнить и помогать", - сказал Володин в ходе заседания. Он добавил, что Госдума не будет игнорировать вопрос развития сельскохозяйственной техники и переведет его в форму рассмотрения, не привязанную непосредственно к проекту федерального бюджета, чтобы достичь все цели в этой сфере. "Если легковой автомобиль решает задачу просто взять пассажира, доставить из одной точки в другую, то если посмотрите на современный комбайн, он одномоментно решает порядка восьми технологических задач. Это уже роботизированный большой комплекс где, кроме передвижения, там много других решается задач. Это очень сложный механизм, сложная функция", - подчеркнул Володин. Он отметил, что без сельхозмашиностроения Россия не сможет входить в число стран-лидеров по продажам зерна и масличных культур.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, вячеслав володин, госдума