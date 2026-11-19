https://1prime.ru/20261119/volodin-875389213.html
Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме
Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме - 19.11.2026, ПРАЙМ
Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме
Послы Италии и Франции в 2019 году направляли обращения в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроект об отечественном виноделии, рассказал... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T17:14+0300
2026-11-19T17:14+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Послы Италии и Франции в 2019 году направляли обращения в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроект об отечественном виноделии, рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг в рамках бюджетного пакета рассмотрела изменения в Налоговый кодекс России.
"Кстати, когда мы принимали законопроект о нашем отечественном, российском виноделии, послы этих стран (Франции и Италии - ред.), не стесняясь, присылали свои обращения в Государственную думу с требованием снять с рассмотрения эти законы", - сказал Володин в ходе заседания.
Он уточнил, что европейские дипломаты, пытаясь сохранить доходы для своих экономик, требовали убрать из закона определение места географического произрастания винограда как продукта виноделия.
Госдума в 2019 году приняла закон, который установил правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России и стал базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
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газ, италия, франция, вячеслав володин, госдума
Газ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Послы Италии и Франции в 2019 году направляли обращения в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроект об отечественном виноделии, рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг в рамках бюджетного пакета рассмотрела изменения в Налоговый кодекс России.
"Кстати, когда мы принимали законопроект о нашем отечественном, российском виноделии, послы этих стран (Франции и Италии - ред.), не стесняясь, присылали свои обращения в Государственную думу с требованием снять с рассмотрения эти законы", - сказал Володин в ходе заседания.
Он уточнил, что европейские дипломаты, пытаясь сохранить доходы для своих экономик, требовали убрать из закона определение места географического произрастания винограда как продукта виноделия.
Госдума в 2019 году приняла закон, который установил правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России и стал базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.