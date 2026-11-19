https://1prime.ru/20261119/volodin-875389213.html

Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме

Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме - 19.11.2026, ПРАЙМ

Володин рассказал о требованиях Италии и Франции к Госдуме

Послы Италии и Франции в 2019 году направляли обращения в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроект об отечественном виноделии, рассказал... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

2026-11-19T17:14+0300

газ

италия

франция

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Послы Италии и Франции в 2019 году направляли обращения в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроект об отечественном виноделии, рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Госдума в четверг в рамках бюджетного пакета рассмотрела изменения в Налоговый кодекс России. "Кстати, когда мы принимали законопроект о нашем отечественном, российском виноделии, послы этих стран (Франции и Италии - ред.), не стесняясь, присылали свои обращения в Государственную думу с требованием снять с рассмотрения эти законы", - сказал Володин в ходе заседания. Он уточнил, что европейские дипломаты, пытаясь сохранить доходы для своих экономик, требовали убрать из закона определение места географического произрастания винограда как продукта виноделия. Госдума в 2019 году приняла закон, который установил правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России и стал базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

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газ, италия, франция, вячеслав володин, госдума