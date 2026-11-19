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Депутат оценил важность встречи лидеров России и Китая

Депутат оценил важность встречи лидеров России и Китая - 19.11.2026, ПРАЙМ

Депутат оценил важность встречи лидеров России и Китая

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в среду придала дополнительный импульс работе по... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:33+0300

2026-11-19T19:33+0300

2026-11-19T20:00+0300

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владимир путин

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атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в среду придала дополнительный импульс работе по установлению бессрочного безвизового режима, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. Российский лидер на встрече с председателем КНР 18 ноября сообщил, что взаимный туристический поток РФ и Китая вырос на 43% благодаря безвизовому режиму. В конце августа Путин на встрече с Си Цзиньпином отмечал готовность России к совместной работе по переводу безвиза на постоянную основу. "Когда вопрос звучит на уровне лидеров, это сигнал ведомствам работать активнее. МИД (России - ред.) уже подтвердил, что переговоры о соглашении идут. Считаю, что встреча (лидеров РФ и КНР - ред.) придала этой работе дополнительный импульс", - сказал Кривоносов. При этом, отметил парламентарий, официального решения "ждать пассивно не нужно": регионам и бизнесу стоит готовиться к росту потока гостей из Китая, включая подготовку гидов-переводчиков с китайским языком, создание понятной навигации и удобных сервисов для иностранных туристов. "Для туристической отрасли бессрочный режим означает главное - долгосрочную определенность. Туроператоры, авиакомпании и инвесторы в гостиничную инфраструктуру планируют на годы вперед, и постоянные правила дадут им для этого надежную основу", - добавил он. "Именно для въездного туризма бессрочный безвиз может стать решающим. Инвестор не построит гостиницу и не откроет маршрут под срочный режим. Рассчитываю, что постоянный безвиз позволит сократить разрыв (в показателях турпотока двух стран - ред.) уже в ближайшие год-два", - сказал Кривоносов.Парламентарий привел данные пограничной службы ФСБ России, согласно которым за девять месяцев 2026 года россияне совершили в Китай почти 2,8 миллиона поездок, что стало ростом на 60% по сравнению с прошлым годом. При этом турпоток из Китая в Россию увеличился только на 17,6%, "то есть втрое медленнее", подчеркнул он.Кривоносов привел данные АТОР, согласно которым за год число рейсов между Россией и Китаем выросло на треть и превысило 300 в неделю. По его словам, на этом фоне новые маршруты получают города Сибири и Урала."Бессрочный безвиз позволит авиакомпаниям увереннее расширять географию полетов. Большой потенциал у курортов юга России, прежде всего, у Сочи: интерес китайских перевозчиков к этому направлению уже есть, а такое решение (о бессрочном безвизе - ред.) может стать для них дополнительным аргументом", - сказал парламентарий.Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России следует выравнивать дисбаланс, который существует во взаимном турпотоке с Китаем.Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, подчеркивал в октябре заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. В ноябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял, что Россия и Китай ведут обсуждения о бессрочном безвизовом режиме между странами. По его словам, такая задача была поставлена руководителями двух государств.

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туризм, россия, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, мид, атэс, госдума