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На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ
На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ - 19.11.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ
Движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T01:56+0300
2026-11-19T01:56+0300
2026-11-19T01:56+0300
россия
бизнес
сергей аксенов
всу
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах.
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россия, бизнес, сергей аксенов, всу
РОССИЯ, Бизнес, Сергей Аксенов, ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах.