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На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ

На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ - 19.11.2026, ПРАЙМ

На Крымском мосту перекрыли движение из-за атаки ВСУ

Движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T01:56+0300

2026-11-19T01:56+0300

2026-11-19T01:56+0300

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всу

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс". Он добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах.

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россия, бизнес, сергей аксенов, всу