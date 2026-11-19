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Ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" планируется с 2027 года
Ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" планируется с 2027 года - 19.11.2026, ПРАЙМ
Ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" планируется с 2027 года
Планируется последовательный ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую, начиная с 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:01+0300
2026-11-19T08:01+0300
2026-11-19T08:01+0300
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аэс "аккую"
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 19 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Планируется последовательный ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую, начиная с 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"В соответствии с планом, согласованным российской и турецкой сторонами, мы исходим из последовательного ввода в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" начиная с 2027 года. Проект АЭС "Аккую" находится на одном из самых ответственных этапов реализации... Команда специалистов проекта прилагает все усилия для того, чтобы первый атомный киловатт поступил в энергосистему Турции как можно скорее", - сказал РИА Новости Дедусенко.
По его словам, сейчас команда проекта проходит активную фазу подготовки первого энергоблока к вводу в эксплуатацию - критически важную стадию предпусковых наладочных работ.
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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россия, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Росатом
СТАМБУЛ, 19 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Планируется последовательный ввод в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую, начиная с 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"В соответствии с планом, согласованным российской и турецкой сторонами, мы исходим из последовательного ввода в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС "Аккую" начиная с 2027 года. Проект АЭС "Аккую" находится на одном из самых ответственных этапов реализации... Команда специалистов проекта прилагает все усилия для того, чтобы первый атомный киловатт поступил в энергосистему Турции как можно скорее", - сказал РИА Новости Дедусенко.
По его словам, сейчас команда проекта проходит активную фазу подготовки первого энергоблока к вводу в эксплуатацию - критически важную стадию предпусковых наладочных работ.
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".