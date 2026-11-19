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ВВП России за три последних года вырос на 10% - Путин

ВВП России за три последних года вырос на 10% - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

ВВП России за три последних года вырос на 10% - Путин

ВВП России за три последних года вырос на 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:15+0300

2026-11-19T06:15+0300

2026-11-19T06:15+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. ВВП России за три последних года вырос на 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваем передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомную энергетику. Как результат, за три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

китай

сша

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россия, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс