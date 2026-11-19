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Выручка Lenovo в I квартале финансового года выросла на 47,8%

Выручка Lenovo в I квартале финансового года выросла на 47,8% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Выручка Lenovo в I квартале финансового года выросла на 47,8%

Выручка китайского производителя компьютерной техники Lenovo по итогам прошедшего квартала финансового года (завершился 30 сентября) увеличилась на 47,8% - до... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:47+0300

2026-11-19T08:47+0300

2026-11-19T08:48+0300

технологии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выручка китайского производителя компьютерной техники Lenovo по итогам прошедшего квартала финансового года (завершился 30 сентября) увеличилась на 47,8% - до рекордных 30,238 миллиарда долларов, а двигателем роста стало подразделение ISG, занимающееся инновациями в сфере технологий искусственного интеллекта, говорится в отчетности компании. При этом прогноз показателя составлял всего 27,13 миллиарда. ISG также показала рекордные квартальные результаты. Выручка подразделения достигла 11,345 миллиарда долларов, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, а операционная прибыль составила 1,091 миллиарда долларов после убытка в 32 миллиона долларов год назад. Показатель впервые превысил отметку в 1 миллиард, следует из релиза. Помимо этого, выручка подразделения "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) увеличилась на 15%, до 17,365 миллиарда долларов, говорится в отчетности. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 5,17 доллара с 2,52 доллара год назад. Тем не менее убыток Lenovo, приходящийся на акционеров, составил 640 миллионов долларов после прибыли в 340 миллионов годом ранее. И по итогам всего полугодия компания получила убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 1,248 миллиарда долларов после прибыли в 846 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период увеличилась до 10,21 доллара с 6,18 доллара годом ранее. Выручка Lenovo выросла на 46% в годовом выражении, до 57,18 миллиарда долларов. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве персональных компьютеров, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Работает на 180 рынках, штат составляет примерно 77 тысяч человек.

пекин

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технологии, бизнес, пекин, lenovo