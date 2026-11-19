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Чистая прибыль Walmart в III квартале упала почти на 20%

Чистая прибыль Walmart в III квартале упала почти на 20% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Walmart в III квартале упала почти на 20%

Приходящаяся на головную компанию консолидированная чистая прибыль американской розничной торговой сети Walmart по итогам третьего квартала 2026-2027... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:37+0300

2026-11-19T17:37+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию консолидированная чистая прибыль американской розничной торговой сети Walmart по итогам третьего квартала 2026-2027 финансового года (завершился 31 октября) снизилась на 19,5% в годовом выражении и составила 4,945 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 5,2% в годовом выражении, составив 188,835 миллиарда долларов при прогнозе в 187,27 миллиарда. В постоянных валютах рост составил 4,5%, до 187,601 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию за квартал снизилась до 0,62 доллара с 0,77 доллара за третий квартал прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,65 доллара при прогнозе в 0,64 доллара. За три квартала консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 5,7%, до 16,641 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию сократилась до 2,09 доллара с 2,2 доллара годом ранее, а выручка показала рост за девять месяцев на 6,1%, до 554,523 миллиарда долларов. Компания также повысила прогноз на текущий год: теперь ожидает роста чистых продаж в постоянной валюте на 4,9-5,2%, а не 4-5%. Ожидания по скорректированной чистой прибыли на акцию повышены до 2,84-2,89 доллара с 2,8-2,87 доллара в предыдущем прогнозе. Акции компании на предварительных торгах в США в Нью-Йорке дешевеют на 2,3%. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,9 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.

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бизнес, сша, нью-йорк, walmart