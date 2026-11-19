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Forbes: премьера Японии обвиняют в невыполнении обещаний и падении экономики

Forbes: премьера Японии обвиняют в невыполнении обещаний и падении экономики - 19.11.2026, ПРАЙМ

Forbes: премьера Японии обвиняют в невыполнении обещаний и падении экономики

Экономика Японии неожиданно сократилась и поставила под сомнение эффективность политики Санаэ Такаити, пишет ИноСМИ со ссылкой на Forbes. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:48+0300

2026-11-19T11:48+0300

2026-11-19T11:48+0300

мировая экономика

япония

синдзо абэ

forbes

дональд трамп

иран

азия

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Экономика Японии неожиданно сократилась и поставила под сомнение эффективность политики Санаэ Такаити, пишет ИноСМИ со ссылкой на Forbes.В третьем квартале ВВП страны снизился на 0,1% в пересчете на годовые темпы — это едва ли можно назвать кризисом, однако факт подтверждает, что 2026 год для Японии складывается неудачно и совершенно не похож на сценарий, который команда Такаити запланировала для второй по величине экономики Азии. Прогнозы, предрекавшие умеренный рост на уровне 0,7%, позволили премьеру не торопиться с новыми мерами стимулирования.Спад прервал серию из трех кварталов роста подряд. Главной причиной стало замедление потребительских расходов домохозяйств, на которые приходится более половины объемов производства Японии. Рост цен на энергоносители подрывает уверенность потребителей: до сих пор государственные субсидии защищали домохозяйства от последствий нефтяного шока, вызванного войной с Ираном, но уже в следующем месяце власти начнут постепенно сворачивать субсидии. Банк Японии, в свою очередь, повысил ставку в июне и сентябре до 1,25% — максимума за 31 год."За тринадцать месяцев у власти администрация Такаити не сделала ровным счетом ничего для укрепления конкурентоспособности Японии", — подчеркивает издание. Во время предвыборной кампании она обещала возродить программу реформ Синдзо Абэ: сократить бюрократические барьеры, модернизировать рынок труда, дать импульс инновациям, повысить производительность и привлечь иностранные кадры. "Госпожа Такаити не выполнила ни одного из этих обещаний. Вместо этого она сосредоточилась на вопросах национальной безопасности и своих излюбленных темах — например, престолонаследии", — отмечает Forbes.Не принесла результатов и попытка наладить отношения с Дональдом Трампом по примеру Абэ: сближение позволило добиться некоторых послаблений в таможенных пошлинах, однако цена оказалась непомерно высокой — Трамп по-прежнему ожидает, что Япония выложит 550 миллиардов долларов в качестве "бонуса за подписание контракта". Хуже того, он присматривается к "большой сделке" с Китаем, и Япония рискует оказаться не у дел.

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мировая экономика, япония, синдзо абэ, forbes, дональд трамп, иран, азия