https://1prime.ru/20261119/zadornov-875397419.html

Экс-министр финансов назвал два главных риска для мировой экономики в 2027 году

Экс-министр финансов назвал два главных риска для мировой экономики в 2027 году - 19.11.2026, ПРАЙМ

Экс-министр финансов назвал два главных риска для мировой экономики в 2027 году

Продолжение конфликта в Персидском заливе и колоссальные вложения в искусственный интеллект являются главными рисками для глобальной экономики на 2027 год,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T21:46+0300

2026-11-19T21:46+0300

2026-11-19T21:48+0300

персидский залив

ормузский пролив

красное море

михаил задорнов

минфин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продолжение конфликта в Персидском заливе и колоссальные вложения в искусственный интеллект являются главными рисками для глобальной экономики на 2027 год, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. "Основной риск - конфликт в Персидском заливе, который создает угрозу нехватки топлива, соответственно, более высокой инфляции и повышения ставок центральными банками", - сказал он. Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2026 назвало перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения - и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась. С начала конфликта в конце февраля экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от изменения обстановки в сфере безопасности. Влияние на рынок также усиливалось из‑за рисков, связанных с транзитом через Красное море, и ситуации на Украине. Второй риск, по словам Задорнова, связан с вложениями в индустрию искусственного интеллекта. Это полупроводники, дата-центры, электроэнергия, которая питает дата-центры - огромные инвестиции, результат которых пока не монетизируется, пояснил экономист. "Любое падение стоимости этих компаний, переоценка этих инвестиций, станет серьезным потрясением для глобального финансового рынка", - предупредил экс-глава Минфина. Ранее аналитики Росконгресса заявили РИА Новости, что пузырь в сфере искусственного интеллекта в мире начал сдуваться - технологические компании пытаются привлечь финансирование на международных площадках на фоне снижения стоимости их акций, а схлопывание пузыря ИИ стоит ожидать в первом-втором квартале 2027 года. По их оценке, это вызвано с тем, что контракты на сотни миллиардов долларов заключаются компаниями, которые не способны обеспечить их исполнение за счет собственных денежных потоков.

персидский залив

ормузский пролив

красное море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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персидский залив, ормузский пролив, красное море, михаил задорнов, минфин