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Право требования долга экс-главы "Трансаэро" на 174 млрд рублей никто не купил

Право требования долга экс-главы "Трансаэро" на 174 млрд рублей никто не купил - 19.11.2026, ПРАЙМ

Право требования долга экс-главы "Трансаэро" на 174 млрд рублей никто не купил

Ни одной заявки не было подано на участие в торгах по продаже права требования по долгам бывшего гендиректора обанкротившейся "Трансаэро" Александра Бурдина... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:31+0300

2026-11-19T22:31+0300

2026-11-19T22:36+0300

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санкт-петербург

ленинградская область

трансаэро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – ПРАЙМ. Ни одной заявки не было подано на участие в торгах по продаже права требования по долгам бывшего гендиректора обанкротившейся "Трансаэро" Александра Бурдина перед авиакомпанией на общую сумму около 174 миллиардов рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). "Количество поступивших заявок - 0. Количество принятых заявок - 0", - говорится в сообщении организатора торгов. Сообщение о результатах торгов, которые проводились в форме публичного предложения, пока не опубликовано. Срок подачи заявок истек в 19.00 мск в четверг. Как сообщалось в материалах дела о банкротстве "Трансаэро", с которыми ознакомились РИА Новости, в апреле арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек Бурдина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании на общую сумму около 246 миллиардов рублей. Одновременно суд произвел замену взыскателя с "Трансаэро" на кредиторов перевозчика в размере требований каждого из них. В итоге задолженность Бурдина перед "Трансаэро" составила около 171,5 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро (около 174 миллиардов рублей по текущему курсу). Суд еще в 2020 году удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" о привлечении Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Тогда определение точного размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году. В сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

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бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, трансаэро