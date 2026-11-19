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Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина
Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина - 19.11.2026, ПРАЙМ
Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина
Запад блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации, на протяжении многих лет ее деятельность парализована, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:25+0300
2026-11-19T16:25+0300
2026-11-19T16:49+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запад блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации, на протяжении многих лет ее деятельность парализована, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялась трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом. "К сожалению, западные партнеры блокируют нормальную работу этого органа, и не дают возможности разрешать споры в этой организации. И на самом деле, на протяжении уже многих-многих лет деятельность ВТО парализована", - сказал Путин.
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мировая экономика, россия, запад, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, вто, атэс
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ВТО, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запад блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации, на протяжении многих лет ее деятельность парализована, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялась трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.
"К сожалению, западные партнеры блокируют нормальную работу этого органа, и не дают возможности разрешать споры в этой организации. И на самом деле, на протяжении уже многих-многих лет деятельность ВТО парализована", - сказал Путин.