https://1prime.ru/20261119/zapad-875386773.html

Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина

Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина - 19.11.2026, ПРАЙМ

Запад блокирует нормальную работу ВТО, заявил Путина

Запад блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации, на протяжении многих лет ее деятельность парализована, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:25+0300

2026-11-19T16:25+0300

2026-11-19T16:49+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запад блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации, на протяжении многих лет ее деятельность парализована, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялась трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом. "К сожалению, западные партнеры блокируют нормальную работу этого органа, и не дают возможности разрешать споры в этой организации. И на самом деле, на протяжении уже многих-многих лет деятельность ВТО парализована", - сказал Путин.

запад

китай

кнр

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мировая экономика, россия, запад, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, вто, атэс