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Запасы газа в ПХГ в ЕС опустились ниже 70% и достигли уровня в 69,95%

Запасы газа в ПХГ в ЕС опустились ниже 70% и достигли уровня в 69,95% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в ПХГ в ЕС опустились ниже 70% и достигли уровня в 69,95%

Совокупные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе опустились ниже 70% и достигли уровня в 69,95%, это самый низкий показатель для середины ноября... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:26+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Совокупные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе опустились ниже 70% и достигли уровня в 69,95%, это самый низкий показатель для середины ноября за все время наблюдений и сбора данных с 2011 года, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на конец газовых суток 17 ноября (завершились утром 18 ноября) общий уровень заполненности в ПХГ стран Евросоюза составил 69,95%. В прошлом году на эту дату запасы составляли 81,62%, в 2024 году - 90,74%, в 2023 году - 98,91%, в 2022 году - 95,38%, а в 2021 году - 73,09%. Нынешний показатель заполненности газохранилищ также на 18,2 процентных пункта ниже, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет - 87,9%. Общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 70,3 миллиарда кубометров газа. Ниже 70% запасы газа упали в хранилищах в шести странах Евросоюза: Австрии - 62,73%, Бельгии - 69,86%, Латвии - 52,66%, Словакии - 48,83%, а также Германии, главной экономики ЕС - 57,11%. Уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора (28 октября) стал исторически минимальным и составил 74,9%, сообщала ранее компания "Газпром". А Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом. Похолодание в Европе продлевает серию рекордных отборов газа из подземных хранилищ (ПХГ): исторические максимумы были зафиксированы 28-29 октября, 1-2, 4, 5 и 6 ноября, отмечала компания. Также "Газпром" неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора ускоряют истощение запасов газохранилищ и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой.

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газ, европа, германия, австрия, ес, газпром