МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял процент и лишился завоеваний вторника — курс откатил к 2470 пунктам, и круглые 2500 пунктов опять быкам не поддались. Все может резко измениться, и бенчмарк вновь направится на осенние максимумы, если по итогам сегодняшних трехсторонних переговоров в Китае главы России, США и КНР договорятся о разрешении украинского конфликта. Иначе биржевики опять будут разочарованы, и акции снова просядут.Хуже всех на ликвидном рынке — лидеры недавнего роста: ранее бумаги "Газпрома" обновляли полугодовые максимумы, над 119 рублями, а накануне вернулись к 115 рублям. Акции очень чувствительны к фактору геополитики. Если будут позитивные сигналы с внешнего контура, они опять вырвутся в лидеры, и даже сопротивление на круглых 120 рублях вряд ли устоит.Под тотальным давлением остаются бумаги МГКЛ и "ЕвроТранса": там в среду было по -10%, да и сегодня утром еще по -10%. За месяц капитализации корпораций снизились почти в восемь раз. Скоро делистинг акций и облигаций "ЕвроТранса", а в МГКЛ нет ясности по оплате облигаций. Риски дальнейшего падения курсов сохраняются.Рубль движется в боковике, курсы иностранных валют маловолатильны, и о такой динамике в ноябре мы предупреждали. Доллар завис в створе 82–83 рублей, юань — в границах 12,3–12,4 рубля. На фоне противоречивых факторов курсов текущий боковик может сохраниться и до конца осени.
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял процент и лишился завоеваний вторника — курс откатил к 2470 пунктам, и круглые 2500 пунктов опять быкам не поддались. Все может резко измениться, и бенчмарк вновь направится на осенние максимумы, если по итогам сегодняшних трехсторонних переговоров в Китае главы России, США и КНР договорятся о разрешении украинского конфликта. Иначе биржевики опять будут разочарованы, и акции снова просядут.
Хуже всех на ликвидном рынке — лидеры недавнего роста: ранее бумаги "Газпрома" обновляли полугодовые максимумы, над 119 рублями, а накануне вернулись к 115 рублям. Акции очень чувствительны к фактору геополитики. Если будут позитивные сигналы с внешнего контура, они опять вырвутся в лидеры, и даже сопротивление на круглых 120 рублях вряд ли устоит.
Под тотальным давлением остаются бумаги МГКЛ и "ЕвроТранса": там в среду было по -10%, да и сегодня утром еще по -10%. За месяц капитализации корпораций снизились почти в восемь раз. Скоро делистинг акций и облигаций "ЕвроТранса", а в МГКЛ нет ясности по оплате облигаций. Риски дальнейшего падения курсов сохраняются.
Рубль движется в боковике, курсы иностранных валют маловолатильны, и о такой динамике в ноябре мы предупреждали. Доллар завис в створе 82–83 рублей, юань — в границах 12,3–12,4 рубля. На фоне противоречивых факторов курсов текущий боковик может сохраниться и до конца осени.
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