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Почему московское премиум-жилье переезжает за пределы ТТК

Почему московское премиум-жилье переезжает за пределы ТТК - 19.11.2026, ПРАЙМ

Почему московское премиум-жилье переезжает за пределы ТТК

Доля новых премиальных жилых проектов в Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) выросла с 25% в прошлом году до 33% по итогам января — октября... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:06+0300

2026-11-19T06:06+0300

2026-11-19T06:06+0300

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Доля новых премиальных жилых проектов в Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) выросла с 25% в прошлом году до 33% по итогам января — октября 2026 года. Несмотря на разницу лишь в 8%, можно констатировать начало глобальной смены предпочтений покупателей и инвесторов. Близость к центру города перестает быть решающим аргументом при выборе жилья и на первый план выходят качество окружающей среды.Как говорится в совместном исследовании агентства элитной недвижимости Kalinka и девелоперской компании BMS Development Group, за десять месяцев 2026 года на первичном рынке премиального жилья столицы треть пришлась на локации за пределами ТТК. Для сравнения: за весь 2025 год на рынок вышло четыре премиальных проекта, и только один из них находился за ТТК.Одним из направлений развития высокобюджетного сегмента вне кольца стал запад Москвы. В районе Раменки с января по октябрь 2026 года стартовали продажи в двух премиальных проектах — на них пришлось 22% всех стартов в столице.При этом, несмотря на расширение географии, центральные локации по-прежнему сохраняют ведущие позиции: на объекты в границах исторического центра приходится 67% предложения в проектах, стартовавших в 2026 году. Но появление все новых комплексов за кольцом свидетельствует о постепенном расширении географии премиального сегмента.Ключевое преимущество новостроек за ТТК — более низкая цена квадратного метра. Средневзвешенная стоимость "квадрата" в пределах кольца составляет 1,23 миллиона рублей, вне его — 1,06 миллиона, то есть на 16% ниже. При этом средний бюджет выставленного на продажу лота различается незначительно: 90 миллионов рублей в границах центральной части города против 87,3 миллиона рублей за его пределами.Благодаря этому при сопоставимом бюджете покупатели могут приобрести более просторную квартиру. Так, при бюджете около 90 миллионов рублей покупатель может рассчитывать в среднем на 73 кв. м. в центральных локациях и на 85 кв. м. вне третьего кольца — разница составляет 12 кв. м. Средняя площадь квартир в продаже также выше за кольцом: 82,5 кв. м против 73,3 кв. м. в границах ТТК.Для премиального жилья сегодня становятся принципиально важными не только адрес, но и качество окружающей среды. И здесь, пожалуй, впервые в современной истории, со значительным преимуществом выигрывают интересные периферийные районы — с приватными общественными пространствами, близостью к крупным зеленым зонам и разными сценариями благоустройства. Именно поэтому расширение географии новых проектов можно рассматривать как возможность развивать разные форматы премиальной недвижимости — ориентированные на образ жизни и повседневные потребности покупателей.Если мы берем Москву, то за последние годы некоторые ранее депрессивные районы превратились в настоящие цветущие сады с благоустроенными набережными, парковыми зонами и великолепно развитой инфраструктурой. Множество аналогичных примеров можно найти и в других российских городах.Автор: Сергей Болдырев, основатель и акционер BMS Development Group

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Болдырев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/10/875253922_0:57:2047:2104_100x100_80_0_0_7c3a1902bc81a15f9925c6471664706b.png

недвижимость, бизнес, премиум-класс