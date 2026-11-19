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Bloomberg: золото у 14-месячного минимума после протоколов ФРС

Bloomberg: золото у 14-месячного минимума после протоколов ФРС - 19.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: золото у 14-месячного минимума после протоколов ФРС

Золото колебалось у 14-месячного минимума после того, как представители Федеральной резервной системы дали понять, что повышение процентных ставок, вероятно,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:05+0300

2026-11-19T13:05+0300

2026-11-19T13:05+0300

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Золото колебалось у 14-месячного минимума после того, как представители Федеральной резервной системы дали понять, что повышение процентных ставок, вероятно, продолжится и в следующем году, пишет Bloomberg.Слитки торговались около 3725 долларов за унцию — почти без изменений к самому низкому закрытию с сентября 2025 года, после того как потеряли более ранний рост на 0,9%, вызванный снижением покупок. Протоколы последнего заседания ФРС показали, что почти все представители центробанка заявили: повышение ставок потребуется в ближайшие месяцы, чтобы вернуть инфляцию в США к цели в 2%.Как отмечает агентство, слитки остаются под давлением жесткой позиции ФРС: рост стоимости заимствований обычно негативен для недоходных металлов. Губернатор ФРС Кристофер Уоллер в среду заявил, что инфляция движется в неверном направлении, и призвал рассмотреть более крупное повышение ставки на полпроцента на декабрьском заседании. С начала войны США и Ирана в конце февраля золото подешевело примерно на 30%: рост стоимости энергоносителей подстегнул инфляцию и заставил центробанки ужесточать политику. Кроме того, металл оказался втянут в распродажу акций, связанных с ИИ, что побудило часть инвесторов продавать активы для покрытия убытков."Сочетание фиксации прибыли после сильного года и возобновленных спекулятивных продаж перевешивает долгосрочную поддержку со стороны спроса центробанков, диверсификации и геополитической неопределенности. Одних фундаментальных факторов может не хватить, чтобы остановить падение", — приводит издание слова главы отдела стратегии по сырью Saxo Bank Оле Слота Хансена.Спотовое золото торговалось на уровне 3724,97 доллара за унцию. Серебро выросло на 0,3%, до 45,19 доллара, после падения почти на 5% на предыдущей сессии. Платина и палладий почти не изменились, а индекс доллара Bloomberg вырос на 0,1%.

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мировая экономика, финансы, сша, иран, bloomberg, saxo bank