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АБР предупредил о возможном сокращении сельхозпроизводства в Африке

АБР предупредил о возможном сокращении сельхозпроизводства в Африке - 20.11.2026, ПРАЙМ

АБР предупредил о возможном сокращении сельхозпроизводства в Африке

Ожидаемое в 2026-2027 годах явление Эль-Ниньо может привести к сокращению сельскохозяйственного производства на 20-50% в наиболее уязвимых районах Восточной и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:23+0300

2026-11-20T18:23+0300

2026-11-20T18:23+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемое в 2026-2027 годах явление Эль-Ниньо может привести к сокращению сельскохозяйственного производства на 20-50% в наиболее уязвимых районах Восточной и Южной Африки, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР). Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает сохранения явления до весны 2027 года. "В основных сельскохозяйственных районах Южной и Восточной Африки ожидаемое явление Эль-Ниньо может вызвать наводнения и засухи, что приведет к снижению сельскохозяйственного производства на 20-50%", - отмечается в докладе. По оценке банка, вероятность того, что явление сохранится до 2027 года, составляет от 61% до 87%. Снижение урожаев может привести к росту цен на продовольствие в Африке в 2027 году и усугубить ситуацию с продовольственной безопасностью. В АБР напомнили, что Эль-Ниньо в 2023-2024 годах вызвало в Южной Африке сильнейшую за более чем столетие засуху. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ущерб сельскому хозяйству тогда составил 1,93 миллиарда долларов. Как отмечается в докладе, в Восточной и Южной Африке около 62 миллионов человек уже нуждаются в гуманитарной помощи.

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мировая экономика, промышленность, южная африка, сша, африка, эль-ниньо, абр, оон