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В АдГ раскритиковали власти Германии за подарки Украине
В АдГ раскритиковали власти Германии за подарки Украине - 20.11.2026, ПРАЙМ
В АдГ раскритиковали власти Германии за подарки Украине
Замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал власти Германии за то, что они дарят... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T20:36+0300
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал власти Германии за то, что они дарят деньги Украине, в то время как немцы, которые не могут позволить себе отопление жилья, мерзнут. Депутат бундестага в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал сообщение о том, что, согласно данным федерального статистического ведомства Германии (Destatis), 4,7 миллиона жителей Германии в 2025 году не могли позволить себе полноценное отопление жилья. "Собственный народ мерзнет, а Украине тем временем дарят больше 100 миллиардов евро? Христианско-демократическому союзу и Социал-демократической партии Германии (партии в составе правящей коалиции ФРГ - ред.) должно быть стыдно до глубины души", - написал Фронмайер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
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Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ФРГ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
В АдГ раскритиковали власти Германии за подарки Украине
Фронмайер: власти Германии дарят деньги Украине, пока немцы без денег на отопление мерзнут
БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал власти Германии за то, что они дарят деньги Украине, в то время как немцы, которые не могут позволить себе отопление жилья, мерзнут.
Депутат бундестага в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал сообщение о том, что, согласно данным федерального статистического ведомства Германии (Destatis), 4,7 миллиона жителей Германии в 2025 году не могли позволить себе полноценное отопление жилья.
"Собственный народ мерзнет, а Украине тем временем дарят больше 100 миллиардов евро? Христианско-демократическому союзу и Социал-демократической партии Германии (партии в составе правящей коалиции ФРГ - ред.) должно быть стыдно до глубины души", - написал Фронмайер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.