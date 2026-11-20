https://1prime.ru/20261120/aeroflot-875405367.html

Аэрофлот: дефицита авиатоплива нет, полетная программа выполняется

Аэрофлот: дефицита авиатоплива нет, полетная программа выполняется - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аэрофлот: дефицита авиатоплива нет, полетная программа выполняется

Дефицита авиационного топлива на рынке нет, и вся полетная программа "Аэрофлота" выполняется в полном соответствии с планом. Об этом журналистам в кулуарах... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:43+0300

2026-11-20T09:43+0300

2026-11-20T09:43+0300

бизнес

аэрофлот

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Дефицита авиационного топлива на рынке нет, и вся полетная программа "Аэрофлота" выполняется в полном соответствии с планом. Об этом журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" заявил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский."Что касается физического наличия топлива, то мы с этим не сталкивались: дефицита нет. Вся полетная программа выполняется в строгом соответствии с нашим планом", — сказал Александровский. Он отметил, что огромную работу для обеспечения рынка топливом проделали правительство, Минтранс и Минэнерго, благодаря чему российская гражданская авиация продолжает бесперебойную работу.Группа "Аэрофлот" сохраняет прогноз перевозок на текущий год на уровне ранее обозначенных 55,3 миллиона пассажиров. Такого показателя планируется достичь за счет большего количества провозных емкостей в ноябре и декабре. "На ноябрь и декабрь выставили большее количество провозных емкостей относительно прошлого года. Мы рассчитываем, что это позволит группе по итогам 2026 года выйти на те показатели, которые озвучивали ранее", — сказал Александровский.Комментируя снижение пассажиропотока в последние месяцы (за январь-октябрь показатель группы снизился на 1,1% в годовом выражении), глава "Аэрофлота" объяснил это ограничениями в воздушном пространстве и перестроением маршрутной сети в сторону более длинных маршрутов. "Безусловно, ограничения существенно влияют на наиболее короткие, но емкие рынки. Например, это маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и ряд других. Также можем отметить на коротких рейсах усиление конкуренции с наземными видами транспорта", — отметил он.Говоря о тарифах, Александровский спрогнозировал, что рост тарифов на внутренних рейсах "Аэрофлота" в следующем году будет находиться в пределах инфляции. "Прогнозируем, что рост именно тарифов авиакомпаний группы в следующем году будет находиться в пределах инфляционных значений", — сказал он. В январе-сентябре текущего года тарифы на внутренних направлениях росли ниже уровня инфляции — повышение составило порядка 5%, а в ноябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года тарифы почти не изменились."Аэрофлот" находится на предварительном этапе подготовки контракта еще на 92 самолета МС-21, времени на его заключение достаточно. "По контракту еще на 92 самолета МС-21 сейчас находимся на предварительном этапе. Времени еще достаточно, так как по ранее заключенным контрактам срок поставки — до 2032 года", — сказал Александровский. Эти 92 самолета также приоритетно будут распределены между авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия". Ранее "Аэрофлот" заключил два контракта на поставки МС-21 суммарно на 108 воздушных судов. Группа ожидает их получения с 2027 по 2032 годы. Первые поставки МС-21 намечены на сентябрь-декабрь будущего года.Отвечая на вопрос о росте расходов на авиакеросин, Александровский отметил, что в первую очередь он вызван увеличением стоимости топлива на международном рынке, тогда как в России рост был скомпенсирован демпфером. "Действительно, наблюдается тенденция к росту стоимости авиационного топлива, в первую очередь на международном рынке. На российском рынке рост был компенсирован демпфером", — сказал он. Глава компании подчеркнул, что эти факторы влияют не только на "Аэрофлот", но и на других перевозчиков. "Тенденции везде одинаковые. Безусловно, мы, как и другие авиакомпании, пользуемся одними и теми же заправками в аэропортах", — добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот