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Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за сильного снегопада

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за сильного снегопада - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за сильного снегопада

Аэропорт Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае закрыт для приема и отправки воздушных судов до 17.00 (10.00 мск) на фоне сильного снегопада, в городе... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T06:29+0300

2026-11-20T06:29+0300

2026-11-20T06:29+0300

бизнес

хабаровский край

татарский пролив

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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае закрыт для приема и отправки воздушных судов до 17.00 (10.00 мск) на фоне сильного снегопада, в городе образовались сугробы высотой до метра и более, сообщают местные власти. "Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт для приема и отправки воздушных судов до 17.00.", – говорится в сообщении. По данным администрации Николаевского округа, высота снежного покрова местами достигает метра и более. Наиболее сложная обстановка сложилась в частном секторе, где дороги оказались занесены снегом. На расчистке улиц Николаевска-на-Амуре задействованы 11 единиц снегоуборочной техники, включая грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы и фронтальные погрузчики. Работы начались в 04.30 (21.30 мск четверга). К 07.00 (00.00 мск) были расчищены автобусные маршруты и разворотные площадки, общественный транспорт работает без перебоев. Ранее из-за циклона все учебные заведения Советско-Гаванского округа Хабаровского края перевели на дистанционное обучение. В муниципалитете также приостановили автобусное сообщение между населенными пунктами до улучшения погодных условий. Синоптики предупреждали о сильных снегопадах и метелях на востоке Хабаровского края из-за прохождения циклона. На побережье Татарского пролива прогнозировались порывы ветра до 28 метров в секунду.

хабаровский край

татарский пролив

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бизнес, хабаровский край, татарский пролив