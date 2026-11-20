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Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1"

Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - 20.11.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1"

Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330кВ "Ферросплавная-1", линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:17+0300

2026-11-20T07:17+0300

2026-11-20T07:17+0300

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330кВ "Ферросплавная-1", линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси ранее заявил, что обсуждается возможность установления нового, девятого режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на подстанции "Днепровская" и линии электропередачи напряжением 750 кВ, которая вновь получила серьезные повреждения после ремонта, проведенного в июне. "Собственные нужды станции обеспечивает внешняя линия 330 кВ "Ферросплавная-1". По "Днепровской" пока без изменений. Линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, срок ее возвращения в работу пока неизвестен", - рассказала Яшина. Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства и готовы к работе, добавила она. Внешнее электроснабжение ЗАЭС на сегодня обеспечивается за счет линии "Ферросплавная-1" мощность 330 киловольт. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рафаэль гросси