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Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1"
Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - 20.11.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330 кВ "Ферросплавная-1"
Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330кВ "Ферросплавная-1", линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T07:17+0300
2026-11-20T07:17+0300
2026-11-20T07:17+0300
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330кВ "Ферросплавная-1", линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси ранее заявил, что обсуждается возможность установления нового, девятого режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на подстанции "Днепровская" и линии электропередачи напряжением 750 кВ, которая вновь получила серьезные повреждения после ремонта, проведенного в июне.
"Собственные нужды станции обеспечивает внешняя линия 330 кВ "Ферросплавная-1". По "Днепровской" пока без изменений. Линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, срок ее возвращения в работу пока неизвестен", - рассказала Яшина.
Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства и готовы к работе, добавила она.
Внешнее электроснабжение ЗАЭС на сегодня обеспечивается за счет линии "Ферросплавная-1" мощность 330 киловольт. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
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рафаэль гросси
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Запорожская АЭС обеспечена электроэнергией по линии 330кВ "Ферросплавная-1", линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси ранее заявил, что обсуждается возможность установления нового, девятого режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на подстанции "Днепровская" и линии электропередачи напряжением 750 кВ, которая вновь получила серьезные повреждения после ремонта, проведенного в июне.
"Собственные нужды станции обеспечивает внешняя линия 330 кВ "Ферросплавная-1". По "Днепровской" пока без изменений. Линия 750 кВ "Днепровская" остается отключенной, срок ее возвращения в работу пока неизвестен", - рассказала Яшина.
Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства и готовы к работе, добавила она.
Внешнее электроснабжение ЗАЭС на сегодня обеспечивается за счет линии "Ферросплавная-1" мощность 330 киловольт. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.