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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 20.11.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступила группа из четырех специалистов 37-й команды экспертов агентства, сообщили в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:00+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступила группа из четырех специалистов 37-й команды экспертов агентства, сообщили в пресс-службе станции.
"На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста 37-й группы агентства приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции", - сообщили в пресс-службе .
Безопасность ротации обеспечили военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротацию провели оперативно и в полном объеме, уточнили в пресс-службе.
Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
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запорожская область, магатэ, запорожская аэс, росатом
Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступила группа из четырех специалистов 37-й команды экспертов агентства, сообщили в пресс-службе станции.
"На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста 37-й группы агентства приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции", - сообщили в пресс-службе .
Безопасность ротации обеспечили военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротацию провели оперативно и в полном объеме, уточнили в пресс-службе.
Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.