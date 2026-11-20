https://1prime.ru/20261120/afrika-875419336.html

Африка стремится уйти от несправедливых отношений с Европой, заявил эксперт

Африка стремится уйти от несправедливых отношений с Европой, заявил эксперт - 20.11.2026, ПРАЙМ

Африка стремится уйти от несправедливых отношений с Европой, заявил эксперт

Африка стремится уйти от несправедливых, неравноправных отношений с европейскими странами, поэтому на континенте высок запрос на то, чтобы на смену западным... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:52+0300

2026-11-20T14:52+0300

2026-11-20T14:52+0300

мировая экономика

африка

госдума

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Африка стремится уйти от несправедливых, неравноправных отношений с европейскими странами, поэтому на континенте высок запрос на то, чтобы на смену западным компаниям приходили российские, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Госдуме РФ Луис Гоуенд. "Новое поколение африканцев категорически не устраивают сложившиеся экономические отношения с европейскими партнерами. За более чем 600 лет такого взаимодействия африканские государства так и не получили возможности провести индустриализацию и развиваться на равных с другими странами планеты. Именно поэтому сегодня они активно ищут альтернативных партнеров для построения взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - сказал он. Причина недовольства, по словам Гоуенда, кроется в том, что "политика европейских стран в отношении Африки по большому счету осталась неоколониальной": как и 70 лет назад, они преимущественно эксплуатируют природные ресурсы континента, поставляя взамен готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. "Африканская сторона стремится уйти от этих несправедливых, неравноправных отношений. На континенте высок запрос на то, чтобы на смену западным компаниям приходили новые игроки — в частности, российский бизнес", - подчеркнул он. Вместе с тем европейские компании продолжают энергично работать на континенте в самых разных отраслях: они поставляют товары и медикаменты, создают рабочие места, признал Гоуенд. "Из-за этого, как бы негативно местное население ни относилось к политике европейских государств, они вынуждены продолжать это взаимодействие, руководствуясь исключительно вопросами текущего выживания и отсутствием мгновенной альтернативы", - добавил собеседник агентства.

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мировая экономика, африка, госдума