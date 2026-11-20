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В АКОРТ рассказали о снижении цен на красную икру

В АКОРТ рассказали о снижении цен на красную икру - 20.11.2026, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали о снижении цен на красную икру

Килограмм красной икры обойдется россиянам в среднем в 16 тысяч рублей - стоимость в крупных торговых сетях снизилась на 10% с начала ноября, рассказал РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:59+0300

2026-11-20T16:59+0300

2026-11-20T16:59+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Килограмм красной икры обойдется россиянам в среднем в 16 тысяч рублей - стоимость в крупных торговых сетях снизилась на 10% с начала ноября, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "К новогодним праздникам цены на красную икру в крупных торговых сетях снижаются: с начала ноября она подешевела почти на 10%. Сейчас килограмм красной икры стоит в среднем 15 920 рублей", - сказал он. По словам Богданова, цены на красную икру в торговых сетях, как правило, зависят от объема вылова лососевых в сезон путины, у которой есть своя цикличность. "После сезона подъема на следующий год обычно наступает спад, а затем снова подъем. В этом году мы находимся в фазе спада", - пояснил он. При этом производители и торговые сети предлагают икру разных вариантов фасовки, минимальная стоимость баночки весом 95 граммов начинается от 400 рублей, годом ранее цена была примерно на том же уровне, добавил глава АКОРТ. В Ассоциации также подсчитали минимальную стоимость набора для бутербродов с икрой - она начинается от 520 рублей. Нарезной батон пшеничного хлеба стоит от 20 рублей за 350 граммов, а сливочное масло - от 100 рублей за стандартную пачку. Богданов пояснил, что красная икра остается одной из крупнейших категорий рыбного ассортимента - по экспертным оценкам, на нее приходится почти половина продаж всей икры в денежном выражении. Покупают ее прежде всего к праздникам, поэтому пик спроса традиционно приходится на последние недели перед Новым годом. "Торговые сети готовятся к нему заранее и расширяют выбор уже с середины ноября. Так, за две недели ассортимент красной икры в торговых сетях вырос более чем на 15%, и сейчас в зависимости от формата магазина представлено от 2 до 45 ее видов", - заключил Богданов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, акорт