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Захарова потребовала 18 триллионов рублей от Европы

Захарова потребовала 18 триллионов рублей от Европы - 20.11.2026, ПРАЙМ

Захарова потребовала 18 триллионов рублей от Европы

Решение Венгрии отозвать из суда ЕС иски против использования российских активов не повлияет на принципиальную позицию Москвы, в соответствии с которой любые... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:46+0300

2026-11-20T18:46+0300

2026-11-20T18:46+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Решение Венгрии отозвать из суда ЕС иски против использования российских активов не повлияет на принципиальную позицию Москвы, в соответствии с которой любые манипуляции суверенными активами без разрешения собственника являются незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается непосредственно акции отзыва Венгрии исков против решения о направлении Евросоюза доходов от так называемых "замороженных" активов Банка России на военную помощь Украине. Данное решение венгерских властей не повлияет на принципиальную позицию России, в соответствии с которой любые манипуляции суверенными активами без разрешения собственника являются незаконными… Это очевидная вещь для международного права", – ответила Захарова на вопрос РИА Новости в ходе брифинга. Присвоение доходов от управления заблокированными золотовалютными резервами иностранного государства или попытки их экспроприации, по ее словам, это открытый грабеж, за который придется отвечать, отметила Захарова. Она напомнила, что ЦБ РФ оспорил в Общем суде Европейского союза Регламенты Совета ЕС, зафиксировавшие бессрочную блокировку российских активов и разрешающие Украине погашать займы от ЕС в 90 миллиардов евро за счет российских валютных резервов."Российская сторона продолжит добиваться исполнения решения Московского арбитражного суда, который постановил взыскать с бельгийского депозитария Euroclear убытки от неправомерной блокировки росактивов в сумме 18,17 триллиона рублей. Кроме того, оставляем за собой право на чувствительные ответные меры в соответствии с принципом взаимности", — добавила официальный представитель МИД.

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россия, венгрия, европа, ес, мид, банк россии, мария захарова, euroclear