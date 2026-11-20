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Акции создателя Assassin's Creed дешевеют на 9%
Акции создателя Assassin's Creed дешевеют на 9% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Акции создателя Assassin's Creed дешевеют на 9%
Акции создателя компьютерной игры Assassin's Creed, компании Ubisoft, дешевеют на 9% в пятницу из-за недостаточной интенсивности заказов, свидетельствуют данные | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:29+0300
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бизнес
рынок
ubisoft
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Акции создателя компьютерной игры Assassin's Creed, компании Ubisoft, дешевеют на 9% в пятницу из-за недостаточной интенсивности заказов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. На 12.06 мск стоимость акций Ubisoft падает на бирже на 9,19%, до 3,79 доллара за акцию. Аналитическая компания TD Cowen отмечает, что резкое падение цены акций компании связано с тем, что ожидаемый чистый объем заказов Ubisoft за квартал, заканчивающийся в декабре, составит около 250 миллионов евро, что меньше консенсус-прогноза трейдеров в 361 миллион евро. Компания Ubisoft основана в 1986 году, в ее портфель входят такие популярные компьютерные игры, как Assassin's Creed, Prince of Persia и Far Cry, а также головоломка 2048.
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бизнес, рынок, ubisoft
Акции создателя Assassin's Creed дешевеют на 9%
Акции создателя компьютерной игры Assassin's Creed, компании Ubisoft, дешевеют на 9%
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Акции создателя компьютерной игры Assassin's Creed, компании Ubisoft, дешевеют на 9% в пятницу из-за недостаточной интенсивности заказов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
На 12.06 мск стоимость акций Ubisoft падает на бирже на 9,19%, до 3,79 доллара за акцию.
Аналитическая компания TD Cowen отмечает, что резкое падение цены акций компании связано с тем, что ожидаемый чистый объем заказов Ubisoft за квартал, заканчивающийся в декабре, составит около 250 миллионов евро, что меньше консенсус-прогноза трейдеров в 361 миллион евро.
Компания Ubisoft основана в 1986 году, в ее портфель входят такие популярные компьютерные игры, как Assassin's Creed, Prince of Persia и Far Cry, а также головоломка 2048.