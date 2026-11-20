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Акции Anthropic на предторгах падают на 10%
Акции Anthropic на предторгах падают на 10% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Акции Anthropic на предторгах падают на 10%
Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает на 10%, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T15:49+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает на 10%, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.27 мск цена акций Anthropic опускалась на 9,77% - до 87,68 доллара за ценную бумагу. За четверг бумаги компании подорожали на 17,07%, до 97,17 доллара за ценную бумагу.
В четверг Anthropic провел IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. В июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, рынок, сан-франциско, nasdaq, spacex, nasdaq composite
Технологии, Рынок, Сан-Франциско, NASDAQ, SpaceX, Nasdaq Composite
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает на 10%, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.27 мск цена акций Anthropic опускалась на 9,77% - до 87,68 доллара за ценную бумагу. За четверг бумаги компании подорожали на 17,07%, до 97,17 доллара за ценную бумагу.
В четверг Anthropic провел IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. В июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.