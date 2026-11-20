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Акции SpaceX и Tesla дешевеют после IPO Anthropic
Акции SpaceX и Tesla дешевеют после IPO Anthropic - 20.11.2026, ПРАЙМ
Акции SpaceX и Tesla дешевеют после IPO Anthropic
Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - снижается на фоне отрицательной динамики в техсекторе страны после... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:12+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - снижается на фоне отрицательной динамики в техсекторе страны после первичного публичного размещения акций (IPO) компании - разработчика ИИ Anthropic, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.48 мск цена акций Tesla падала на 6,07% - до 351,69 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX опускалась на 7,39% - до 128,2 доллара.
В четверг Anthropic провела IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного IPO привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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рынок, акции, торги, spacex, tesla, toyota, toyota camry
Рынок, Акции, Торги, SpaceX, Tesla, Toyota, Toyota Camry
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - снижается на фоне отрицательной динамики в техсекторе страны после первичного публичного размещения акций (IPO) компании - разработчика ИИ Anthropic, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.48 мск цена акций Tesla падала на 6,07% - до 351,69 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX опускалась на 7,39% - до 128,2 доллара.
В четверг Anthropic провела IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного IPO привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.