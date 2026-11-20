https://1prime.ru/20261120/alihanov-875418036.html

Алиханов призвал сохранить производственный потенциал СУБР

Алиханов призвал сохранить производственный потенциал СУБР - 20.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов призвал сохранить производственный потенциал СУБР

Производственный потенциал одного из крупнейших производителей бокситов в России - "Севуралбокситруда" (СУБР, входил в "Русал") важно сохранить и обеспечить его | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:24+0300

2026-11-20T14:24+0300

2026-11-20T14:24+0300

промышленность

россия

свердловская область

антон алиханов

минпромторг

русал

уаз

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Производственный потенциал одного из крупнейших производителей бокситов в России - "Севуралбокситруда" (СУБР, входил в "Русал") важно сохранить и обеспечить его дальнейшую модернизацию, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. "СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1,675 миллиона тонн бокситов. Это второй по величине объем добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы ведомства. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что уральские предприятия СУБР, БАЗ и УАЗ обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных. В ходе поездки глава Минпромторга посетил Богословский алюминиевый завода (входит в "Русал"). Предприятие занимается производством глинозема. Производственная мощность составляет около 1 миллиона тонн в год. Затем Алиханов ознакомился с работой АО "Севуралбокситруда" (СУБР). В ходе посещения предприятия министр также ознакомился с работой шахты Кальинская глубиной порядка 1200 метров. "Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности", - добавили в Минпромторге России.

свердловская область

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промышленность, россия, свердловская область, антон алиханов, минпромторг, русал, уаз