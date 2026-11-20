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Российские застройщики не будут снижать цены на новостройки

Российские застройщики не будут снижать цены на новостройки - 20.11.2026, ПРАЙМ

Российские застройщики не будут снижать цены на новостройки

Российские застройщики в текущих рыночных условиях не будут снижать цены на новостройки, заявил РИА Недвижимость гендиректор "ФСК Регион" (входит в группу ФСК)... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:17+0300

2026-11-20T12:17+0300

2026-11-20T12:17+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российские застройщики в текущих рыночных условиях не будут снижать цены на новостройки, заявил РИА Недвижимость гендиректор "ФСК Регион" (входит в группу ФСК) Алексей Алмазов. "Мы даем скидки, но просто снижать уже некуда", - сказал Алмазов, добавив, что новостройки вряд ли будут дешеветь в текущих рыночных условиях. Он отметил, что себестоимость строительства жилья за последние полтора года выросла практически на 50%, а цены - на 15%. "У нас сокращается прибыль", - подчеркнул девелопер. ФСК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, а также коммерческой недвижимости, работает с 2005 года. Владелец компании - Владимир Воронин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, финансы, фск