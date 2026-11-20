https://1prime.ru/20261120/analitik-875404607.html

Аналитик рассказала, как выбрать билеты на зимний отдых за рубежом

Аналитик рассказала, как выбрать билеты на зимний отдых за рубежом - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказала, как выбрать билеты на зимний отдых за рубежом

Россиянам, планирующим зимой отдохнуть за рубежом, следует внимательно сравнивать варианты перелета: при выборе билетов важно учитывать не только их цену, но и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:18+0300

2026-11-20T09:18+0300

2026-11-20T09:18+0300

бизнес

туризм

россия

бангкок

москва

анталья

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, планирующим зимой отдохнуть за рубежом, следует внимательно сравнивать варианты перелета: при выборе билетов важно учитывать не только их цену, но и стоимость провоза багажа, продолжительность пересадок, общее время в пути и возможные дополнительные расходы, рассказала РИА Новости аналитик медиахолдинга "Просто." Екатерина Тропова. "При выборе билета важно учитывать не только цену на первом экране. У одного перевозчика зарегистрированный багаж может быть включен, у другого его придется оплачивать отдельно. Багаж может увеличивать стоимость билета на 15–35%", - отмечает аналитик. Например, в одном из найденных предложений на прямой рейс в Бангкок из Москвы в середине декабря перелет на двоих туда и обратно стоил 159,4 тысячи рублей без багажа. Доплата за багаж составляла 26,8 тысячи рублей, или около 17%. В другом примере – на прямом рейсе в Нячанг в январе стоимость перелета без багажа составляла 229,7 тысячи рублей на двоих. Доплата за багаж достигала 40,9 тысячи рублей, или почти 18%. На прямой рейс в Анталью с 11 по 18 декабря багаж до 10 килограмм на каждого из двух пассажиров увеличивал стоимость поездки с 32,9 тысячи до 44,4 тысячи рублей – почти на 35%. На прямом рейсе в Дубай на те же даты доплата за багаж до 10 килограмм на человека составляла 12,6 тысячи рублей: цена вырастала с 53,2 тысячи до 65,8 тысячи рублей, или почти на 24%. Помимо цены и багажа, стоит обратить внимание на продолжительность каждой пересадки и общее время в пути. Слишком короткая стыковка увеличивает риск не успеть на следующий рейс, особенно если нужно заново проходить паспортный контроль и/или получить и зарегистрировать багаж. Длинное ожидание может потребовать дополнительных расходов на еду, гостиницу или транспорт. Имеет значение и способ оформления билета. При покупке отдельных билетов условия пересадки и ответственность за пропущенный рейс могут отличаться от условий единого бронирования. Если маршрут проходит через третью страну, нужно заранее проверить требования к транзиту, возможность выхода из аэропорта, необходимость переоформления багажа и получения визы. Последнее не всегда очевидно, но очень актуально для рейсов с пересадкой в Индии, особенно когда российские туристы перемещаются такими маршрутами между третьими странами. Наконец, следует сравнить аэропорты вылета, возвращения и транзита. При выборе самых дешевых пересадочных вариантов перелета выше шанс улететь из одного московского аэропорта, а прилететь в другой. Лучше обнаружить этот нюанс до выезда в аэропорт на своей машине, которую вы намереваетесь оставить на перехватывающей парковке.

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бизнес, туризм, россия, бангкок, москва, анталья