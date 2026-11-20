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Аналитики ждут роста индекса потребительских настроений в США в ноябре
Аналитики ждут роста индекса потребительских настроений в США в ноябре - 20.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста индекса потребительских настроений в США в ноябре
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:17+0300
2026-11-20T08:17+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 51,5 пункта с уровня октября в 48 пунктов, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 20 ноября, в 18.00 мск на сайте Мичиганского университета.
Предварительная оценка предполагала увеличение показателя только до 51 пункта.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 ноября их число осталось на уровне предшествующей недели в 463 установки.
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мировая экономика, сша
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 51,5 пункта с уровня октября в 48 пунктов, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз будет опубликован в пятницу, 20 ноября, в 18.00 мск на сайте Мичиганского университета.
Предварительная оценка предполагала увеличение показателя только до 51 пункта.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 ноября их число осталось на уровне предшествующей недели в 463 установки.