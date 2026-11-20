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В аэропорту Апатитов сняли временные ограничения
В аэропорту Апатитов сняли временные ограничения - 20.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Апатитов сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Апатитов Мурманской области, сообщила Росавиация. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:30+0300
2026-11-20T13:30+0300
2026-11-20T13:30+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Апатитов Мурманской области, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Апатиты (Хибины). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Апатитов Мурманской области, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Апатиты (Хибины). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.