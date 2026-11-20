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Почти половине аргентинских семей с детьми не хватает доходов на базовые нужды

Почти половине аргентинских семей с детьми не хватает доходов на базовые нужды - 20.11.2026, ПРАЙМ

Почти половине аргентинских семей с детьми не хватает доходов на базовые нужды

Доходов 41% аргентинских семей, в которых есть дети, не хватает на базовые нужды, сообщило аргентинское подразделение Детского фонда ООН ЮНИСЕФ по итогам... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:46+0300

2026-11-20T22:46+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Доходов 41% аргентинских семей, в которых есть дети, не хватает на базовые нужды, сообщило аргентинское подразделение Детского фонда ООН ЮНИСЕФ по итогам проведенного опроса. "Доходов 41% домохозяйств, в которых есть дети или подростки, не хватает для покрытия текущих расходов, что на 10 процентных пунктов выше по сравнению с данными 2025 года", - следует из отчета, опубликованного на сайте организации. Согласно опросу, половина семей в Аргентине хотя бы раз оказывалась вынуждена взять деньги в долг или оформить кредит для покрытия текущих расходов на еду, оплату коммунальных услуг и жилья или на погашение других долгов. Опрошенные отмечали, что стараются экономить на еде, реже обращаться ко врачам, продавать свои вещи, а больше половины родителей рассказали, что имеют вторую работу или подработку. По данным исследования, проведенного Форумом по правам детства в ноябре 2026 года, в Аргентине 5,2 миллиона детей и подростков живут в бедности, а 1,3 миллиона не имеют доступа к базовому питанию. Бедность особенно затрагивает возрастные группы 6-11 лет и 12-17 лет. Исследователи связывают ситуацию с сокращением финансирования здравоохранения и образования, падением покупательной способности зарплат (в среднем на 28% по стране) и потерей около 370 тысяч рабочих мест. Отдельно отмечается заметный рост проблем с психическим здоровьем - самоповреждений, депрессии и попыток суицида - среди аргентинских подростков.

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