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"Архыз" планирует принять около миллиона туристов в 2026 году

"Архыз" планирует принять около миллиона туристов в 2026 году - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Архыз" планирует принять около миллиона туристов в 2026 году

Курорт "Архыз" по итогам нынешнего года планирует принять около 1 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

туризм

бизнес

бахрейн

оаэ

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курорт "Архыз" по итогам нынешнего года планирует принять около 1 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. "Курорт "Архыз" старается стабильно удерживать турпоток, несмотря на турбулентный год. До 31 декабря прогнозируется около миллиона человек, которые посетят наш курорт в 2026 году", - сообщили в пресс-службе. По данным курорта, продолжительность отдыха путешественников в "Архызе" увеличилась: раньше это были туры выходного дня, а сейчас гости выбирают формат 4 ночи и 5 дней, а также 5 ночей и 6 дней. Такую динамику в пресс-службе связали с развивающимся въездным туризмом. Так, в "Архыз" приезжают гости из ближневосточных стран - в основном из Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Групповые и индивидуальные заезды совершают туристы из Китая. Как подчеркнули в пресс-службе, некоторые иностранные гости становятся возвратными и не первый раз приезжают на этот курорт в Карачаево-Черкесской республике. "То, что ближневосточные страны к нам проявляют интерес, это происходит в рамках огромной работы, которая проделывается с Минэкономразвития, а также с министерством по туризму республики по программе Muslim Friendly", - заключили в пресс-службе курорта.

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туризм, бизнес, бахрейн, оаэ, китай