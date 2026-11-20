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Первая продукция с Африкандского месторождения ожидается в 2027-2028 годах

Первая продукция с Африкандского месторождения ожидается в 2027-2028 годах - 20.11.2026, ПРАЙМ

Первая продукция с Африкандского месторождения ожидается в 2027-2028 годах

Компания "Аркминерал-Ресурс" ожидает получение первой продукции с Африкандского месторождения в Мурманской области с запасами титана, ниобия, тантала и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

промышленность

россия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания "Аркминерал-Ресурс" ожидает получение первой продукции с Африкандского месторождения в Мурманской области с запасами титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов в 2027-2028 году, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора проекта Андрей Тренин. "В 2027-2028 году", - ответил он на вопрос, когда планируется получить первую продукцию с Африкандского месторождения. Глава компании уточнил, что речь идет о производстве очищенного диоксида титана, ниобий-танталового концентрата и коллективного редкоземельного концентрата. По словам Тренина, "Аркминерал-Ресурс" ожидает начало опытно-промышленной добычи на Африканде в 2027 году в объеме несколько десятков тысяч тонн. Месторождение Африканда расположено в Мурманской области. Оно содержит редкий минерал перовскит (CaTiO3) и титаномагнетит, а также стратегически важные металлы титан, ниобий, тантал и группу редкоземельных элементов, потребности в которых сейчас удовлетворяются за счет импорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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