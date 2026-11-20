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"Аркминерал" направит 40 миллиардов рублей на фабрику и завод на Африканде

"Аркминерал" направит 40 миллиардов рублей на фабрику и завод на Африканде - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Аркминерал" направит 40 миллиардов рублей на фабрику и завод на Африканде

Капитальные затраты компании "Аркминерал-Ресурс" на первый этап освоения Африкандского месторождения в Мурманской области вырастут в 1,4 раза, до 40 миллиардов... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

промышленность

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Капитальные затраты компании "Аркминерал-Ресурс" на первый этап освоения Африкандского месторождения в Мурманской области вырастут в 1,4 раза, до 40 миллиардов рублей, инвестиции пойдут на строительство фабрики и завода по добыче и извлечению титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов, рассказал РИА Новости генеральный директор оператора проекта Андрей Тренин. "Сейчас мы в связи с некоторыми изменениями будем эту цифру корректировать. Она будет в районе около 40 миллиардов рублей", - ответил он на вопрос, сохраняется ли план по капзатратам в 28 миллиардов. Следовательно, показатель вырастет в 1,4 раза. Тренин уточнил, что данные инвестиции пойдут на строительство фабрики и гидрометаллургического завода по извлечению титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов на Африканде. "Это можно сказать капекс на всю Африканду, на первый этап, потому что дальше у нас будет разделительный завод - по разделению редкоземельных концентратов на отдельные металлы", - добавил он. По его словам, проектирование ГОКа и гидрометаллургического завода начнется в 2027 году. В начале 2026 года глава компании представил презентацию, согласно которой на Африканде планируется строительство горно-обогатительного комбината (первая очередь) и химико-металлургического комплекса (вторая очередь) с вводом в работу в 2029 году. Возможная третья очередь предприятия предполагает строительство завода разделения редкоземельных металлов, высокочистых ниобия и тантала за 6-8 миллиардов рублей. Месторождение Африканда расположено в Мурманской области. Оно содержит редкий минерал перовскит (CaTiO3) и титаномагнетит, а также стратегически важные металлы титан, ниобий, тантал и группу редкоземельных элементов, потребности в которых сейчас удовлетворяются за счет импорта.

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