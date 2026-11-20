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АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще 2,7 млрд рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще 2,7 млрд рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ
АСВ направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще 2,7 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 2,7 миллиарда рублей, говорится в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:09+0300
2026-11-20T13:09+0300
2026-11-20T13:09+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 2,73 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург). Выплаты начнутся 30 ноября 2026 года", - сообщили там.
Отмечается, что таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 64,6% от суммы установленных требований, составляющей 69,08 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, а также за счет выплат по кредитным договорам", - говорится в сообщении.
Ранее агентство уже направило на расчеты с кредиторами банка 41,85 миллиарда рублей.
"Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка", - заключили в АСВ.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.
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Банки, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Таврического банка" еще свыше 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 2,73 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка (АО) (г. Санкт-Петербург). Выплаты начнутся 30 ноября 2026 года", - сообщили там.
Отмечается, что таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 64,6% от суммы установленных требований, составляющей 69,08 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, а также за счет выплат по кредитным договорам", - говорится в сообщении.
Ранее агентство уже направило на расчеты с кредиторами банка 41,85 миллиарда рублей.
"Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка", - заключили в АСВ.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.