https://1prime.ru/20261120/avtory-875415657.html

Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях

Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях - 20.11.2026, ПРАЙМ

Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях

Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях, рассказали в пресс-службе национальной платформы. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:45+0300

2026-11-20T13:45+0300

2026-11-20T13:45+0300

технологии

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875415657.jpg?1795171535

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях, рассказали в пресс-службе национальной платформы. "Авторы каналов в "Макс" смогут поделиться публикациями в историях", - говорится в сообщении. Отмечается, что в репосте будет отображен стикер с превью выбранной публикации, а при нажатии на него подписчик может перейти к посту в канале. Как отметили в пресс-службе, сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android, открыв пост в канале, нажав на кнопку "Поделиться", а далее выбрав функцию "Репост в историю". При желании можно будет также поменять исходное оформление репоста. Там напомнили, что ранее авторам каналов в "Максе" стали доступны публикации опросов, трансляции, отложенный постинг и выбор профиля для ответов в комментариях. При этом количество публичных и приватных каналов превысило 18 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 646 миллионов подписчиков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество