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Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях
Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях - 20.11.2026, ПРАЙМ
Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях
Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях, рассказали в пресс-службе национальной платформы. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:45+0300
2026-11-20T13:45+0300
2026-11-20T13:45+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях, рассказали в пресс-службе национальной платформы.
"Авторы каналов в "Макс" смогут поделиться публикациями в историях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в репосте будет отображен стикер с превью выбранной публикации, а при нажатии на него подписчик может перейти к посту в канале.
Как отметили в пресс-службе, сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android, открыв пост в канале, нажав на кнопку "Поделиться", а далее выбрав функцию "Репост в историю".
При желании можно будет также поменять исходное оформление репоста.
Там напомнили, что ранее авторам каналов в "Максе" стали доступны публикации опросов, трансляции, отложенный постинг и выбор профиля для ответов в комментариях.
При этом количество публичных и приватных каналов превысило 18 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 646 миллионов подписчиков.
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технологии, общество
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Авторы каналов в "Максе" смогут поделиться публикациями в историях, рассказали в пресс-службе национальной платформы.
"Авторы каналов в "Макс" смогут поделиться публикациями в историях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в репосте будет отображен стикер с превью выбранной публикации, а при нажатии на него подписчик может перейти к посту в канале.
Как отметили в пресс-службе, сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android, открыв пост в канале, нажав на кнопку "Поделиться", а далее выбрав функцию "Репост в историю".
При желании можно будет также поменять исходное оформление репоста.
Там напомнили, что ранее авторам каналов в "Максе" стали доступны публикации опросов, трансляции, отложенный постинг и выбор профиля для ответов в комментариях.
При этом количество публичных и приватных каналов превысило 18 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 646 миллионов подписчиков.