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Банк России предупредил о двух проектах с признаками финансовых пирамид

Банк России предупредил о двух проектах с признаками финансовых пирамид - 20.11.2026, ПРАЙМ

Банк России предупредил о двух проектах с признаками финансовых пирамид

Банк России предупреждает о двух проектах с признаками финансовых пирамид - LumenX и Black Sea Club, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:14+0300

2026-11-20T18:14+0300

2026-11-20T18:14+0300

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банк россии

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Банк России предупреждает о двух проектах с признаками финансовых пирамид - LumenX и Black Sea Club, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. "Собрали в этом посте свежие нелегальные проекты и рискованные схемы, которые могут встретиться на инвестиционном рынке", - говорится в посте ЦБ. Так, регулятор выделят два проекта с признаками финансовых пирамид, которые уже находятся в предупредительном списке ЦБ и сайты которых направлены на блокировку - LumenX и Black Sea Club. "LumenX - это якобы автоматизированная инвестиционная платформа на основе искусственного интеллекта, которая осуществляет торговые операции на криптовалютном рынке за счет вложенных инвесторами средств", - говорится в материалах. Black Sea Club - новый скам-проект тех же организаторов, которые активно зазывают туда участников прямо сейчас, уточняет регулятор. "Якобы "из-за смены держателя токена" им приходится переименовать схему для компенсации потерь", - добавляется в сообщении. Отмечается, что мошенники распространяют в Telegram-каналах информацию о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке. "Обе схемы имеют признаки псевдоинвестиционных проектов, их сайты направлены на блокировку. Чтобы не потерять свои сбережения, перед тем, как кому-то их доверить, обязательно проверьте легальность финансовой организации в предупредительном списке на нашем сайте", - заключили в ЦБ. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, ЦБ раскрывает на своем сайте список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.

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