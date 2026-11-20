https://1prime.ru/20261120/baza-875409436.html

Денежная база России в узком определении выросла до 23,085 триллиона рублей

Денежная база России в узком определении выросла до 23,085 триллиона рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении выросла до 23,085 триллиона рублей

Денежная база России в узком определении по состоянию на 13 ноября выросла до 23,085 триллиона рублей с 23,006 триллиона на 6 ноября, сообщил Банк России. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:32+0300

2026-11-20T11:32+0300

2026-11-20T11:32+0300

финансы

россия

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875409436.jpg?1795163534

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 13 ноября выросла до 23,085 триллиона рублей с 23,006 триллиона на 6 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она выросла на 78,4 миллиарда рублей, или на 0,34%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона. По итогам последней недели месяца показатель отступил было от этого уровня, но с наступлением ноября вновь превысил его. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии