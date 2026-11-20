https://1prime.ru/20261120/belgorod-875436487.html

Шуваев сообщил о дополнительных модульных котельных для Белгорода

Шуваев сообщил о дополнительных модульных котельных для Белгорода - 20.11.2026, ПРАЙМ

Шуваев сообщил о дополнительных модульных котельных для Белгорода

В Белгороде до конца ноября установят еще 70 блочно-модульных котельных для надежного теплоснабжения города зимой, сообщил губернатор Александр Шуваев в ходе... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

2026-11-20T22:56+0300

белгород

россия

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БЕЛГОРОД, 20 ноя – ПРАЙМ. В Белгороде до конца ноября установят еще 70 блочно-модульных котельных для надежного теплоснабжения города зимой, сообщил губернатор Александр Шуваев в ходе первой прямой линии с жителями. В ходе прямой линии поступили вопросы о подготовке к предстоящей зиме. Жителей интересовало, какие меры предусмотрены, в том числе мобильные котельные, и насколько регион готов к возможным перебоям с отоплением, светом и водой из-за атак ВСУ. Шуваев отметил, что коммунальный комплекс региона обеспечен резервными источниками тепла и электричества для безаварийного прохождения зимы благодаря поддержке федерального центра, и подчеркнул, что обеспечение безаварийного прохождения зимнего периода для коммунального комплекса, жилищного фонда и социальных объектов имеет приоритетное значение. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения на случай вывода из строя центральных котельных предусмотрена децентрализованная схема. "В первую очередь мы учли опыт прошлой зимы. Тогда было установлено 69 блочно-модульных котельных. В этом году начиная с мая, после моего назначения, мы заключили контракт и закупаем 70 блочно-модульных котельных. Часть из них уже подключена, часть доставляется — к 25 декабря полный цикл закроем", — подчеркнул Шуваев. По информации региональных властей, при поддержке правительства России в Белгороде установлено 69 блочно-модульных котельных суммарной мощностью 72,3 МВт на объектах здравоохранения, в пунктах обогрева и временного размещения, а также на социально значимых объектах. Для повышения надежности теплоснабжения Белгорода выполняются работы по установке 70 блочно-модульных котельных общей мощностью 458,75 МВт, из них 49 единиц уже поставлено. Губернатор отдельно обратился с просьбой не публиковать информацию о местонахождении блочно-модульных котельных и не размещать фото- и видеоматериалы. Это необходимо для обеспечения безопасности и стабильности коммунального комплекса, а также готовности к работе в случае чрезвычайных ситуаций. Также сформирован аварийный запас резервных источников электроснабжения — 1753 единицы суммарной мощностью 243,5 МВт. Они распределены по приоритетным объектам: котельным, объектам водоканала, здравоохранения и социальной сферы. Назначены ответственные за заправку и доставку топлива, создано порядка 500 бригад численностью более тысячи человек, заключены договоры на техническое обслуживание. Дополнительно на балансе "Белгородэнерго" находятся 279 резервных источников мощностью 37,3 МВт. Создано 15 резервных центров питания, ведется строительство еще 9. Для оперативной ликвидации последствий сформировано 323 аварийно-восстановительные бригады, на круглосуточном дежурстве находятся силы МЧС, в населенных пунктах с наиболее сложной оперативной обстановкой работают специальные бригады "БАРС-Белгород".

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