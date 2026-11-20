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В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона
В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона
Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Белоруссии не зарегистрировано в условиях произошедшего недалеко от госграницы пожара на... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:09+0300
2026-11-20T13:09+0300
2026-11-20T13:09+0300
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МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Белоруссии не зарегистрировано в условиях произошедшего недалеко от госграницы пожара на Игналинской АЭС в Литве, сообщил начальник центра химической и радиационной защиты отряд специального назначения "ЗУБР" белорусского МЧС Василий Шалепин.
"Для оценки возможных негативных последствий инцидента на Игналинской АЭС непосредственно в приграничную территорию направлена специализированная мобильная лаборатория. Выполнены все необходимые замеры. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано", - приводятся слова Шалепина в сообщении пресс-службы белорусского МЧС.
Подчеркивается, что в связи с инцидентом на Игналинской АЭС МЧС Белоруссии осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки. В настоящее время в Браславском районе Витебской области работают специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона.
Семнадцатого ноября в Литве произошло возгорание складского здания Игналинской атомной электростанции, расположенной в четырех километрах от белорусской границы. Пожар был ликвидирован. В пятницу МЧС Белоруссии сообщило, что белорусские специалисты направились к границе с Литвой для мониторинга радиационной обстановки.
По установленным каналам связи от Литвы по запросу белорусской стороны была получена информация, что пострадавших в результате инцидента нет, угроза радиационной безопасности отсутствует. Работы по выводу из эксплуатации на Игналинской АЭС были временно приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где произошло возгорание.
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белоруссия, литва, мчс
МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Белоруссии не зарегистрировано в условиях произошедшего недалеко от госграницы пожара на Игналинской АЭС в Литве, сообщил начальник центра химической и радиационной защиты отряд специального назначения "ЗУБР" белорусского МЧС Василий Шалепин.
"Для оценки возможных негативных последствий инцидента на Игналинской АЭС непосредственно в приграничную территорию направлена специализированная мобильная лаборатория. Выполнены все необходимые замеры. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано", - приводятся слова Шалепина в сообщении пресс-службы белорусского МЧС.
Подчеркивается, что в связи с инцидентом на Игналинской АЭС МЧС Белоруссии осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки. В настоящее время в Браславском районе Витебской области работают специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона.
Семнадцатого ноября в Литве произошло возгорание складского здания Игналинской атомной электростанции, расположенной в четырех километрах от белорусской границы. Пожар был ликвидирован. В пятницу МЧС Белоруссии сообщило, что белорусские специалисты направились к границе с Литвой для мониторинга радиационной обстановки.
По установленным каналам связи от Литвы по запросу белорусской стороны была получена информация, что пострадавших в результате инцидента нет, угроза радиационной безопасности отсутствует. Работы по выводу из эксплуатации на Игналинской АЭС были временно приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где произошло возгорание.