https://1prime.ru/20261120/belorussija-875414239.html

В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона

В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии не зафиксировали превышения уровней радиационного фона

Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Белоруссии не зарегистрировано в условиях произошедшего недалеко от госграницы пожара на... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:09+0300

2026-11-20T13:09+0300

2026-11-20T13:09+0300

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МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Белоруссии не зарегистрировано в условиях произошедшего недалеко от госграницы пожара на Игналинской АЭС в Литве, сообщил начальник центра химической и радиационной защиты отряд специального назначения "ЗУБР" белорусского МЧС Василий Шалепин. "Для оценки возможных негативных последствий инцидента на Игналинской АЭС непосредственно в приграничную территорию направлена специализированная мобильная лаборатория. Выполнены все необходимые замеры. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано", - приводятся слова Шалепина в сообщении пресс-службы белорусского МЧС. Подчеркивается, что в связи с инцидентом на Игналинской АЭС МЧС Белоруссии осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки. В настоящее время в Браславском районе Витебской области работают специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона. Семнадцатого ноября в Литве произошло возгорание складского здания Игналинской атомной электростанции, расположенной в четырех километрах от белорусской границы. Пожар был ликвидирован. В пятницу МЧС Белоруссии сообщило, что белорусские специалисты направились к границе с Литвой для мониторинга радиационной обстановки. По установленным каналам связи от Литвы по запросу белорусской стороны была получена информация, что пострадавших в результате инцидента нет, угроза радиационной безопасности отсутствует. Работы по выводу из эксплуатации на Игналинской АЭС были временно приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где произошло возгорание.

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белоруссия, литва, мчс