https://1prime.ru/20261120/bitkoin-875412465.html

Аналитик назвал новые уровни падения биткоина

Аналитик назвал новые уровни падения биткоина - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвал новые уровни падения биткоина

20 ноября биткоин торгуется вблизи 62 000 долларов, продолжая нисходящее движение с конца сентября. Давление на цену сохраняет отток капитала из американских... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:28+0300

2026-11-20T12:28+0300

2026-11-20T12:28+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. 20 ноября биткоин торгуется вблизи 62 000 долларов, продолжая нисходящее движение с конца сентября. Давление на цену сохраняет отток капитала из американских спотовых ETF на биткоин: по данным Farside Investors, за 17 и 18 ноября инвесторы вывели из этих фондов 546 миллионов долларов. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.Розничных инвесторов также тревожит возможность более резкого повышения ставки ФРС США в декабре. Из опубликованного на этой неделе протокола октябрьского заседания следует, что почти все участники сочли дальнейшее повышение ставки вероятно оправданным. Многие указали на инфляционные риски, связанные с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Участники также обсуждали риски, связанные с возможной переоценкой инвестиционного бума в этой сфере. Двое допустили повышение ставки более чем на 0,25 процентного пункта, если новые данные по инфляции окажутся неблагоприятными."Базовый сценарий на декабрь — повышение ставки на 0,25 процентного пункта. Такой шаг уже во многом учтен в котировках и сам по себе вряд ли спровоцирует новую волну продаж биткоина. Повышение сразу на 0,5 процентного пункта выглядит маловероятным без заметного ускорения инфляции", — отметил Порошин. Более резкий шаг дополнительно увеличил бы стоимость кредитования в США.На ближайшую неделю ключевой уровень поддержки — 62 000 долларов. "Если биткоин закрепится ниже этой отметки по итогам недельных торгов, снижение может продолжиться до 57 000 долларов. При закреплении выше 67 000 долларов возможен технический отскок до 72 000 долларов", — пояснил аналитик. Он добавил, что выше 67 000 долларов сосредоточены уровни ликвидации коротких позиций, и их принудительное закрытие может ускорить рост.

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биткоин, финансы, рынок, сша, криптовалюта