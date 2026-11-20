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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые со 2 июля

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые со 2 июля - 20.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые со 2 июля

Стоимость биткоина ускорила падение почти до 5% и опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые со 2 июля, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:49+0300

2026-11-20T18:49+0300

2026-11-20T18:49+0300

финансы

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина ускорила падение почти до 5% и опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые со 2 июля, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.45 мск дешевел на 4,79% за сутки - до 59 864,43 доллара. Показатель опустился ниже отметки в 60 тысяч долларов впервые со 2 июля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,05% - в среднем до 59 639,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, binance, coinmarketcap