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Хорошие новости на бумаге: что скрывает статистика деловой активности

Хорошие новости на бумаге: что скрывает статистика деловой активности - 20.11.2026, ПРАЙМ

Хорошие новости на бумаге: что скрывает статистика деловой активности

В российской экономике постепенно появляются первые признаки стабилизации деловой активности. Индикатор бизнес-климата Банка России в ноябре вырос до 1,1 пункта | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T06:06+0300

2026-11-20T06:06+0300

2026-11-20T06:06+0300

мнения аналитиков

бизнес

рентабельность

малый и средний бизнес

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. В российской экономике постепенно появляются первые признаки стабилизации деловой активности. Индикатор бизнес-климата Банка России в ноябре вырос до 1,1 пункта и второй месяц подряд находится в положительной зоне. Промышленный PMI тоже держится вблизи 50 пунктов. Казалось бы, хорошие новости. Но фактические показатели бизнеса пока не спешат подтверждать этот оптимизм.Промышленное производство за январь–сентябрь выросло всего на 0,2% год к году. А совокупная прибыль компаний за январь–август сократилась на 11% — после такого же падения годом ранее. Получается, экономика замедляется не через падение выпуска, а через ухудшение финансов компаний. Даже при стабильном производстве на бизнес давит рост издержек.Совокупная прибыль не всегда отражает реальную картину по всему корпоративному сектору. Если исключить из расчета финансовую и страховую деятельность, агрегированный результат с начала года даже вырос на 0,2%. Но есть и обратный эффект: без учета производства кокса и нефтепродуктов падение достигает 16,5%. Проще говоря, несколько крупных отраслей могут тянуть общую статистику вверх или вниз, искажая реальное положение дел.С начала года прибыль выросла лишь в 6 из 19 обследуемых видов деятельности. Но и рост прибыли не гарантирует устойчивости: он может сопровождаться падением рентабельности и ростом долговой нагрузки. Поэтому смотреть нужно не только на прибыль, но и на способность компаний ее генерировать и обслуживать обязательства.Давление на финансовые результаты оказывают несколько факторов. Первый — рост затрат на труд. С 2022 года номинальные зарплаты в РФ выросли на 92%, реальные — на 32%. Зарплаты растут быстрее производительности труда, а значит, растут затраты на единицу продукции. Если переложить эти расходы в цены не получается, маржа сжимается, а внутренних средств на инвестиции остается меньше.Второй фактор — процентная нагрузка. В 2К26 проценты за кредит составляли почти 40% EBIT — вдвое выше уровня 2024 года. Значительная часть выручки уходит на обслуживание кредитов. Коэффициент покрытия процентов снизился с 4,6х в 2К24 до 2,6х в 2К26, причем ухудшение затронуло 15 из 19 отраслей. В добыче полезных ископаемых покрытие упало с 6,5х до 4,3х, в производстве бумаги — с 2,4х до 1,3х, в автомобилестроении — почти до 1х. Для одних компаний это сокращение пространства для инвестиций, для других — приближение к ситуации, когда прибыли едва хватает на выплату процентов.Рентабельность плавно снижается: 14,6% в 2022 году, 13,5% в 2023-м, 12,7% в 2024-м. С 2025 года показатель стабилизировался в диапазоне 11–12% — это уровень 2018–2019 годов. Но за общей стабильностью снова скрываются различия: в 1П26 рентабельность снизилась в 14 из 19 видов деятельности. В обрабатывающей промышленности — с 14,7% до 12,9%, причем снижение затронуло 19 из 24 подотраслей. Производство бумаги просело с 19,6% до 8,5%.Вывод простой: рост издержек все сложнее компенсировать повышением цен, а внутренний спрос замедляется. Даже стабилизация экономической активности не приведет к быстрому восстановлению корпоративных прибылей.Автор: Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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Александр Джиоев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/05/868046624_0:54:2048:2102_100x100_80_0_0_ba492538848790d1506e19ab278e99d3.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Джиоев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/05/868046624_0:54:2048:2102_100x100_80_0_0_ba492538848790d1506e19ab278e99d3.jpg

мнения аналитиков, бизнес, рентабельность, малый и средний бизнес