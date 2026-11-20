МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. В российской экономике постепенно появляются первые признаки стабилизации деловой активности. Индикатор бизнес-климата Банка России в ноябре вырос до 1,1 пункта и второй месяц подряд находится в положительной зоне. Промышленный PMI тоже держится вблизи 50 пунктов. Казалось бы, хорошие новости. Но фактические показатели бизнеса пока не спешат подтверждать этот оптимизм.Промышленное производство за январь–сентябрь выросло всего на 0,2% год к году. А совокупная прибыль компаний за январь–август сократилась на 11% — после такого же падения годом ранее. Получается, экономика замедляется не через падение выпуска, а через ухудшение финансов компаний. Даже при стабильном производстве на бизнес давит рост издержек.Совокупная прибыль не всегда отражает реальную картину по всему корпоративному сектору. Если исключить из расчета финансовую и страховую деятельность, агрегированный результат с начала года даже вырос на 0,2%. Но есть и обратный эффект: без учета производства кокса и нефтепродуктов падение достигает 16,5%. Проще говоря, несколько крупных отраслей могут тянуть общую статистику вверх или вниз, искажая реальное положение дел.С начала года прибыль выросла лишь в 6 из 19 обследуемых видов деятельности. Но и рост прибыли не гарантирует устойчивости: он может сопровождаться падением рентабельности и ростом долговой нагрузки. Поэтому смотреть нужно не только на прибыль, но и на способность компаний ее генерировать и обслуживать обязательства.Давление на финансовые результаты оказывают несколько факторов. Первый — рост затрат на труд. С 2022 года номинальные зарплаты в РФ выросли на 92%, реальные — на 32%. Зарплаты растут быстрее производительности труда, а значит, растут затраты на единицу продукции. Если переложить эти расходы в цены не получается, маржа сжимается, а внутренних средств на инвестиции остается меньше.Второй фактор — процентная нагрузка. В 2К26 проценты за кредит составляли почти 40% EBIT — вдвое выше уровня 2024 года. Значительная часть выручки уходит на обслуживание кредитов. Коэффициент покрытия процентов снизился с 4,6х в 2К24 до 2,6х в 2К26, причем ухудшение затронуло 15 из 19 отраслей. В добыче полезных ископаемых покрытие упало с 6,5х до 4,3х, в производстве бумаги — с 2,4х до 1,3х, в автомобилестроении — почти до 1х. Для одних компаний это сокращение пространства для инвестиций, для других — приближение к ситуации, когда прибыли едва хватает на выплату процентов.Рентабельность плавно снижается: 14,6% в 2022 году, 13,5% в 2023-м, 12,7% в 2024-м. С 2025 года показатель стабилизировался в диапазоне 11–12% — это уровень 2018–2019 годов. Но за общей стабильностью снова скрываются различия: в 1П26 рентабельность снизилась в 14 из 19 видов деятельности. В обрабатывающей промышленности — с 14,7% до 12,9%, причем снижение затронуло 19 из 24 подотраслей. Производство бумаги просело с 19,6% до 8,5%.Вывод простой: рост издержек все сложнее компенсировать повышением цен, а внутренний спрос замедляется. Даже стабилизация экономической активности не приведет к быстрому восстановлению корпоративных прибылей.Автор: Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. В российской экономике постепенно появляются первые признаки стабилизации деловой активности. Индикатор бизнес-климата Банка России в ноябре вырос до 1,1 пункта и второй месяц подряд находится в положительной зоне. Промышленный PMI тоже держится вблизи 50 пунктов. Казалось бы, хорошие новости. Но фактические показатели бизнеса пока не спешат подтверждать этот оптимизм.
Промышленное производство за январь–сентябрь выросло всего на 0,2% год к году. А совокупная прибыль компаний за январь–август сократилась на 11% — после такого же падения годом ранее. Получается, экономика замедляется не через падение выпуска, а через ухудшение финансов компаний. Даже при стабильном производстве на бизнес давит рост издержек.
Совокупная прибыль не всегда отражает реальную картину по всему корпоративному сектору. Если исключить из расчета финансовую и страховую деятельность, агрегированный результат с начала года даже вырос на 0,2%. Но есть и обратный эффект: без учета производства кокса и нефтепродуктов падение достигает 16,5%. Проще говоря, несколько крупных отраслей могут тянуть общую статистику вверх или вниз, искажая реальное положение дел.
С начала года прибыль выросла лишь в 6 из 19 обследуемых видов деятельности. Но и рост прибыли не гарантирует устойчивости: он может сопровождаться падением рентабельности и ростом долговой нагрузки. Поэтому смотреть нужно не только на прибыль, но и на способность компаний ее генерировать и обслуживать обязательства.
Давление на финансовые результаты оказывают несколько факторов. Первый — рост затрат на труд. С 2022 года номинальные зарплаты в РФ выросли на 92%, реальные — на 32%. Зарплаты растут быстрее производительности труда, а значит, растут затраты на единицу продукции. Если переложить эти расходы в цены не получается, маржа сжимается, а внутренних средств на инвестиции остается меньше.
Второй фактор — процентная нагрузка. В 2К26 проценты за кредит составляли почти 40% EBIT — вдвое выше уровня 2024 года. Значительная часть выручки уходит на обслуживание кредитов. Коэффициент покрытия процентов снизился с 4,6х в 2К24 до 2,6х в 2К26, причем ухудшение затронуло 15 из 19 отраслей. В добыче полезных ископаемых покрытие упало с 6,5х до 4,3х, в производстве бумаги — с 2,4х до 1,3х, в автомобилестроении — почти до 1х. Для одних компаний это сокращение пространства для инвестиций, для других — приближение к ситуации, когда прибыли едва хватает на выплату процентов.
Рентабельность плавно снижается: 14,6% в 2022 году, 13,5% в 2023-м, 12,7% в 2024-м. С 2025 года показатель стабилизировался в диапазоне 11–12% — это уровень 2018–2019 годов. Но за общей стабильностью снова скрываются различия: в 1П26 рентабельность снизилась в 14 из 19 видов деятельности. В обрабатывающей промышленности — с 14,7% до 12,9%, причем снижение затронуло 19 из 24 подотраслей. Производство бумаги просело с 19,6% до 8,5%.
Вывод простой: рост издержек все сложнее компенсировать повышением цен, а внутренний спрос замедляется. Даже стабилизация экономической активности не приведет к быстрому восстановлению корпоративных прибылей.
Автор: Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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