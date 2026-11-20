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Россиянам рассказали, кто получит максимальный больничный в 2027 году

Россиянам рассказали, кто получит максимальный больничный в 2027 году - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кто получит максимальный больничный в 2027 году

С 1 января 2027 года максимальный дневной заработок для расчета больничного вырастет с 6 827,40 рублей до 7 860,27 рублей, что на 15,1% больше лимита 2026 года. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T02:02+0300

2026-11-20T02:02+0300

2026-11-20T02:02+0300

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общество

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эксклюзив

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. С 1 января 2027 года максимальный дневной заработок для расчета больничного вырастет с 6 827,40 рублей до 7 860,27 рублей, что на 15,1% больше лимита 2026 года. Однако, как рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев, цифру в 7 860 рублей за день болезни увидят далеко не все. Фактическая выплата будет зависеть от страхового стажа и ряда других переменных.Чтобы в 2027 году получить максимум, должны совпасть два условия. Первое: официальная зарплата примерно от 230 тысяч рублей в месяц в 2025 году и от 248 тысяч в 2026-м. Именно официальная, с которой платились взносы. Второе: страховой стаж от восьми лет. Если стаж от пяти до восьми лет, потолок составит 80% — около 6 288 рублей в день. Если меньше пяти лет, то только 60% — примерно 4 716 рублей. Исключение одно: больничный по уходу за ребенком до семи лет оплачивают полностью, каким бы ни был стаж."Максимальный больничный мы называем „пособием для очень узкого клуба“. В него входят топ-менеджеры, руководители направлений в крупных компаниях, сильные разработчики, опытные продажники с хорошей белой частью, — говорит Чихачев. — И есть важная деталь, о которой мало кто задумывается: больничный считают по двум прошлым годам. Человек, которого повысили в этом году, увидит это в своем больничном только через год, а полностью — через два".По его словам, есть категория россиян, для которой официально рассчитанный лимит вообще не имеет никакого значения: это работники с "серой" зарплатой или живущие на другие неучтенные доходы. Если в трудовом договоре указан МРОТ, а остальные выплаты производятся наличными в конверте, то больничный посчитают именно с МРОТ.Поэтому, по словам эксперта, каждый работодатель должен в обязательном порядке предупреждать об этом своих сотрудников: больничный, декретные и пенсия считаются только с белой части. На зарплату в "конверте" страховка не распространяется.Есть и обратная сторона. Сотрудник с зарплатой 500 тысяч рублей за месяц болезни получит те же самые 239-248 тысяч. Для него больничный превращается в ощутимую потерю денег. Именно поэтому высокооплачиваемые специалисты часто работают с кашлем и температурой, лишь бы не открывать лист нетрудоспособности.Ответственный работодатель старается решить вопрос доплатой до среднего заработка за счет компании и включает ее в соцпакет для ключевых сотрудников. Стоит это недорого, но сильно работает на удержание специалиста.Важный нюанс: если в одном из расчетных лет человек находился в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, этот год можно заменить более ранним, если так выгоднее. Специалисты по кадровому делопроизводству должны об этом знать и информировать сотрудников о такой возможности.Также важно проверить свой трудовой стаж. Годы работы самозанятым или ИП без добровольных взносов в него не попадают, и человек, уверенный в своих ста процентах, неожиданно получает шестьдесят."Советую относиться к больничному как к самому честному отчету о собственной зарплате. Раз в год загляните в личный кабинет Социального фонда на Госуслугах и посмотрите, какой доход и стаж там видит государство. Лучше узнать о расхождениях сейчас, чем с температурой под тридцать девять", — заключает Алексей Чихачев.

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бизнес, общество , социальный фонд, эксклюзив