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"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России

"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России

Высокопоставленный британский военный впервые публично признал, что Великобритания ведет наступательные кибероперации против России, Китая, Ирана и Северной... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:04+0300

2026-11-20T15:04+0300

2026-11-20T15:04+0300

общество

великобритания

китай

иран

россия

технологии

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Высокопоставленный британский военный впервые публично признал, что Великобритания ведет наступательные кибероперации против России, Китая, Ирана и Северной Кореи."В мире существует целый ряд угроз, и мы предельно четко дали понять, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу нашему образу жизни и ведут операции в киберпространстве", — заявил генерал Роб Магоуэн в интервью Sky News.Он оценил риски для страны как значительные и пообещал отвечать "угрозой на угрозу". Генерал подтвердил, что киберсилы страны ведут наступательные операции, уточнив, что удары наносятся в том числе по целям, связанным с организованной преступностью.На вопрос о том, находится ли Великобритания в кибервойне с другими государствами, Магоуэн ответил: "Я бы не сказал, что мы находимся в состоянии войны, но и мира нет. Мы находимся в этой гибридной зоне, серой зоне — ниже порога конфликта, как принято говорить... но сомневаться не стоит: угроза серьёзная, и мы видим, как она проявляется каждый день".В последнее время в нескольких странах Европы произошли кибератаки на холодильники. Злоумышленники брали под контроль оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.

великобритания

китай

иран

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общество , великобритания, китай, иран, россия, технологии