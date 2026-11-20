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"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России
"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России - 20.11.2026, ПРАЙМ
"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России
Высокопоставленный британский военный впервые публично признал, что Великобритания ведет наступательные кибероперации против России, Китая, Ирана и Северной... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T15:04+0300
2026-11-20T15:04+0300
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Высокопоставленный британский военный впервые публично признал, что Великобритания ведет наступательные кибероперации против России, Китая, Ирана и Северной Кореи."В мире существует целый ряд угроз, и мы предельно четко дали понять, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу нашему образу жизни и ведут операции в киберпространстве", — заявил генерал Роб Магоуэн в интервью Sky News.Он оценил риски для страны как значительные и пообещал отвечать "угрозой на угрозу". Генерал подтвердил, что киберсилы страны ведут наступательные операции, уточнив, что удары наносятся в том числе по целям, связанным с организованной преступностью.На вопрос о том, находится ли Великобритания в кибервойне с другими государствами, Магоуэн ответил: "Я бы не сказал, что мы находимся в состоянии войны, но и мира нет. Мы находимся в этой гибридной зоне, серой зоне — ниже порога конфликта, как принято говорить... но сомневаться не стоит: угроза серьёзная, и мы видим, как она проявляется каждый день".В последнее время в нескольких странах Европы произошли кибератаки на холодильники. Злоумышленники брали под контроль оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.
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"Мира нет": Британия начала наступательную кибероперацию против России
Британский генерал заявил о наступательной кибероперации против России, Китая и Ирана
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ.
Высокопоставленный британский военный впервые публично признал
, что Великобритания ведет наступательные кибероперации против России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
"В мире существует целый ряд угроз, и мы предельно четко дали понять, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу нашему образу жизни и ведут операции в киберпространстве", — заявил генерал Роб Магоуэн в интервью Sky News.
Он оценил риски для страны как значительные и пообещал отвечать "угрозой на угрозу". Генерал подтвердил, что киберсилы страны ведут наступательные операции, уточнив, что удары наносятся в том числе по целям, связанным с организованной преступностью.
На вопрос о том, находится ли Великобритания в кибервойне с другими государствами, Магоуэн ответил: "Я бы не сказал, что мы находимся в состоянии войны, но и мира нет. Мы находимся в этой гибридной зоне, серой зоне — ниже порога конфликта, как принято говорить... но сомневаться не стоит: угроза серьёзная, и мы видим, как она проявляется каждый день".
В последнее время в нескольких странах Европы произошли кибератаки на холодильники. Злоумышленники брали под контроль оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.